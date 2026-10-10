«Улучшенная версия»: Костенко сравнила Тарасова с героем «Сумерек»

Костенко назвала Тарасова улучшенной версией Паттинсона

Модель Анастасия Костенко сравнила своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с главным героем саги «Сумерки» — Эдвардом Калленом. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

«В 16 лет нравился этот актер… В 32 года замужем за его улучшенной версией», — написала Костенко, имея в виду исполнителя роли вампира Роберта Паттинсона.

Не все подписчики согласились с тем, что Тарасов похож на голливудского актера. При этом многие отметили, что супруги хорошо смотрятся вместе и пожелали им счастья.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко начали встречаться в конце 2016 года, вскоре после развода футболиста с телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Уже через несколько месяцев влюбленные стали жить вместе.

Однако новый роман футболиста вызвал бурные обсуждения в интернете. Многие обвиняли Костенко в том, что именно она стала причиной развода Тарасова с Бузовой. При этом сами Дмитрий и Анастасия не раз опровергали эти слухи.

Поженились влюбленные в 2018 году, и уже через несколько месяцев у них родилась дочь Милана. В 2020-ом появился второй ребенок — Ева, еще через год родился сын Алексей, а в 2024-ом семья пополнилась еще одним мальчиком — Ярославом.

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