«Улучшенная версия»: Костенко сравнила Тарасова с героем «Сумерек»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

В юности модель восхищалась одним из актеров фильмов про вампиров.

На кого похож Дмитрий Тарасов

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Костенко назвала Тарасова улучшенной версией Паттинсона

Модель Анастасия Костенко сравнила своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с главным героем саги «Сумерки» — Эдвардом Калленом. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на своей странице в социальных сетях. 

«В 16 лет нравился этот актер… В 32 года замужем за его улучшенной версией», — написала Костенко, имея в виду исполнителя роли вампира Роберта Паттинсона. 

Не все подписчики согласились с тем, что Тарасов похож на голливудского актера. При этом многие отметили, что супруги хорошо смотрятся вместе и пожелали им счастья. 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко начали встречаться в конце 2016 года, вскоре после развода футболиста с телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Уже через несколько месяцев влюбленные стали жить вместе.

Однако новый роман футболиста вызвал бурные обсуждения в интернете. Многие обвиняли Костенко в том, что именно она стала причиной развода Тарасова с Бузовой. При этом сами Дмитрий и Анастасия не раз опровергали эти слухи. 

Поженились влюбленные в 2018 году, и уже через несколько месяцев у них родилась дочь Милана. В 2020-ом появился второй ребенок — Ева, еще через год родился сын Алексей, а в 2024-ом семья пополнилась еще одним мальчиком — Ярославом. 

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