На европейской части страны устанавливается долгожданное майское тепло.

Какая погода ожидает россиян на неделе с 25 по 31 мая?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Артем Коротаев, Дмитрий Коротаев, Александр Полегенько,

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Погода

Температура воздуха в европейской части России должна повыситься до майских значений в течение недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, в понедельник–вторник в Центральном округе установится 15-18 градусов тепла. В ночь на 26 мая потеплеет в среднем на пять градусов, что соответствует норме для последнего весеннего месяца.

Главный синоптик страны также отметил, что в этот период будет повышаться давление, поэтому осадков в европейской части страны не ожидается. Разве что 27 мая возможно кратковременное похолодание и дождь. Затем тепло вернется и останется до конца недели.

На юге России температура поднимается примерно на восемь градусов, а дневные показатели составят около 25-28 градусов. В Сибири жара спадет до 18-20 градусов, что также соответствует норме.

«Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становиться нормальной для этого периода», — подытожил Вильфанд.

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