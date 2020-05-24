Что экстремального принесет россиянам лето 2020 года?
Аномальная погода ждет жителей нескольких регионов РФ.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /Sergey Malkov
Долгожданное лето станет серьезным испытанием на выносливость для жителей нескольких российских регионов. Речь идет об аномальной жаре в июне и июле, когда температура будет достигать +35 градусов и выше.
Такой прогноз касается Московской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской областей, а также Сибири, Дальнего Востока и юга страны, пишет РИА Новости.
Жара может привести к увеличению количества и силы пожаров предупреждают в МЧС. В частности, в центральной полосе России велика вероятность возгорания залежей торфа, уточняет «Экономика сегодня».
При этом ранее синоптики спрогнозировали лишь теплый июнь.
Читайте также
24%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?