Долгожданное лето станет серьезным испытанием на выносливость для жителей нескольких российских регионов. Речь идет об аномальной жаре в июне и июле, когда температура будет достигать +35 градусов и выше.

Такой прогноз касается Московской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской областей, а также Сибири, Дальнего Востока и юга страны, пишет РИА Новости.

Жара может привести к увеличению количества и силы пожаров предупреждают в МЧС. В частности, в центральной полосе России велика вероятность возгорания залежей торфа, уточняет «Экономика сегодня».

При этом ранее синоптики спрогнозировали лишь теплый июнь.