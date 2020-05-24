Аномальная погода ждет жителей нескольких регионов РФ.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /Sergey Malkov

Долгожданное лето станет серьезным испытанием на выносливость для жителей нескольких российских регионов. Речь идет об аномальной жаре в июне и июле, когда температура будет достигать +35 градусов и выше.

Такой прогноз касается Московской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской областей, а также Сибири, Дальнего Востока и юга страны, пишет РИА Новости.

Жара может привести к увеличению количества и силы пожаров предупреждают в МЧС. В частности, в центральной полосе России велика вероятность возгорания залежей торфа, уточняет «Экономика сегодня».

При этом ранее синоптики спрогнозировали лишь теплый июнь.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 24%
71.88
0.96 78.44
0.64
Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить

Последние новости

18:14
Революция в рэпе: что известно о погибшем в пожаре участнике Bad Balance Купере
18:07
Смертельное ДТП с двумя грузовиками осложнило движение на МКАД
17:48
Микроавтобус перевернулся под Астраханью. Пострадали не менее 16 человек
17:43
Тодоренко вступилась за Готовцеву, которая больше полгода не может увидеть детей
17:31
«Ни денег, ни здоровья»: последние годы жизни участника Bad Balance Купера прошли в нищете
17:23
Что скрывают финалистки шоу «Холостяк» Барбара Пино и Лиза Адаменко от успешного кавалера?

Сейчас читают

Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок