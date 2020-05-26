Пропажа актрисы Марии Стерниковой — восстанавливаем хронологию события
В прошлом году мать Александра Носика исчезла на прогулке и целые сутки провела на улице; всему виной — болезнь Альцгеймера.
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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru
Мать Александра Носика, актриса Мария Стерникова, пропала без вести. Каким заболеванием страдает пожилая женщина? Сколько времени велись поиски? Где она была все это время? И кто вернул ее домой? Только в программе «Светская Хроника».
Александр Носик родился в семье двух артистов: Валерия Носика, сыгравшего чудаковатого вратаря Отто Фукина в «Большой перемене», и актрисы Марии Стерниковой.
В отличие от отца, который играл характерных комедийных персонажей, Александру в кино достаются роли либо стражей порядка, либо бандитов. Зрителям он запомнился по криминальным сериалам: «Возвращение Мухатара», «Спецназ», «Боец», «Горячая точка».
Но в ноябре помощь полиции потребовалась ему самому. Когда актер был занят на проекте, ему сообщили ужасную новость.
Александр Носик, актер: «Я был в другом городе. Мне позвонили практически сразу, как это произошло. Позвонила сиделка. Дальше мы уже организовывали поисковые работы полностью».
Пропала 75-летняя Мария Стерникова. Актриса всю жизнь проработала в Малом театре, но сейчас страдает от болезни Альцгеймера. По словам Александра, она помнит все роли, друзей, часто пересматривает фильмы со своим участием. Последние три года, в отсутствие сына, за женщиной ухаживает сиделка.
«Поймите, заболевание своеобразное. И желание побега у больных Альцгеймером возникает периодически. Для них — это игра, это дети. Поэтому эти моменты очень сложно. Эти случаи, их было два, они связаны с конкретными обстоятельствами», — рассказал в интервью Александр Носик программе «Светская Хроника».
В тот день женщины отправились выгулять собаку. И когда помощница отвлеклась на питомца, актриса ушла в неизвестном направлении.
Носик: «Там был один нюанс. Собака дернула сиделку, а был час-пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро».
«На прогулках она и пропадала, она убегала. В этом дело, но на прогулках», — поделился актер.
При себе у женщины не было ни документов, ни мобильного телефона. По словам актера, Мария уже терялась. Она отправилась в храм и нашлась только через сутки, поэтому Александр разместил объявление о пропаже человека в соцсетях и обратился за помощью к волонтерам.
Александр: «Волонтеры, полиция. Но полиция, у них штат. А волонтеры, вот они в этом смысле. Как бы у полиции есть определенное время разгона, подача заявления, организации и так далее. Полиция больше нацелена на поиск преступников, а волонтеры на поиск тех, кто потерялся. Главное, они сразу сказали, когда этот случай произошел, Александр, не бойтесь позвонить нам сразу. Даже, когда у вас есть подозрение, что может быть все нормально. Давайте лучше мы два часа помучаемся, но быстро найдем».
Марию Стерникову нашли на следующий день в другом районе Москвы. Она проехала несколько станций метро и заблудилась. Когда волонтеры вернули ее домой, женщина пребывала в состоянии сильнейшего стресса.
«Она говорила, что не хотела. Понимала, что плохо поступила. Она как взрослый ребенок сейчас. Мама два дня лежала, она отходила от шока», — поделился Носик.
Теперь из-за опасной ситуации с коронавирусом Александр Носик особенно тщательно оберегает маму. Соблюдает все меры предосторожности, не пускает на улицу. Вместо личных встреч — ограничивается общением по телефону. И готов на все, лишь бы мама оставалась в добром здравии.
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