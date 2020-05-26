Мать Александра Носика, актриса Мария Стерникова, пропала без вести. Каким заболеванием страдает пожилая женщина? Сколько времени велись поиски? Где она была все это время? И кто вернул ее домой? Только в программе «Светская Хроника».

Александр Носик родился в семье двух артистов: Валерия Носика, сыгравшего чудаковатого вратаря Отто Фукина в «Большой перемене», и актрисы Марии Стерниковой.

В отличие от отца, который играл характерных комедийных персонажей, Александру в кино достаются роли либо стражей порядка, либо бандитов. Зрителям он запомнился по криминальным сериалам: «Возвращение Мухатара», «Спецназ», «Боец», «Горячая точка».

Но в ноябре помощь полиции потребовалась ему самому. Когда актер был занят на проекте, ему сообщили ужасную новость.

Александр Носик, актер: «Я был в другом городе. Мне позвонили практически сразу, как это произошло. Позвонила сиделка. Дальше мы уже организовывали поисковые работы полностью».

Пропала 75-летняя Мария Стерникова. Актриса всю жизнь проработала в Малом театре, но сейчас страдает от болезни Альцгеймера. По словам Александра, она помнит все роли, друзей, часто пересматривает фильмы со своим участием. Последние три года, в отсутствие сына, за женщиной ухаживает сиделка.

«Поймите, заболевание своеобразное. И желание побега у больных Альцгеймером возникает периодически. Для них — это игра, это дети. Поэтому эти моменты очень сложно. Эти случаи, их было два, они связаны с конкретными обстоятельствами», — рассказал в интервью Александр Носик программе «Светская Хроника».

В тот день женщины отправились выгулять собаку. И когда помощница отвлеклась на питомца, актриса ушла в неизвестном направлении.

Носик: «Там был один нюанс. Собака дернула сиделку, а был час-пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро».

«На прогулках она и пропадала, она убегала. В этом дело, но на прогулках», — поделился актер.

При себе у женщины не было ни документов, ни мобильного телефона. По словам актера, Мария уже терялась. Она отправилась в храм и нашлась только через сутки, поэтому Александр разместил объявление о пропаже человека в соцсетях и обратился за помощью к волонтерам.

Александр: «Волонтеры, полиция. Но полиция, у них штат. А волонтеры, вот они в этом смысле. Как бы у полиции есть определенное время разгона, подача заявления, организации и так далее. Полиция больше нацелена на поиск преступников, а волонтеры на поиск тех, кто потерялся. Главное, они сразу сказали, когда этот случай произошел, Александр, не бойтесь позвонить нам сразу. Даже, когда у вас есть подозрение, что может быть все нормально. Давайте лучше мы два часа помучаемся, но быстро найдем».

Марию Стерникову нашли на следующий день в другом районе Москвы. Она проехала несколько станций метро и заблудилась. Когда волонтеры вернули ее домой, женщина пребывала в состоянии сильнейшего стресса.

«Она говорила, что не хотела. Понимала, что плохо поступила. Она как взрослый ребенок сейчас. Мама два дня лежала, она отходила от шока», — поделился Носик.

Теперь из-за опасной ситуации с коронавирусом Александр Носик особенно тщательно оберегает маму. Соблюдает все меры предосторожности, не пускает на улицу. Вместо личных встреч — ограничивается общением по телефону. И готов на все, лишь бы мама оставалась в добром здравии.