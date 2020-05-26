Пятые лунные сутки — одни из самых важных в первой лунной фазе — приходятся на 26 мая. В этот день происходит внутренняя трансформация энергии. В некотором смысле, это переломный период, так как начинается воплощение задуманного в осязаемую, материальную форму.

Что нельзя делать в этот день:

Противопоказано зацикливаться на каком-то одном чувстве. Например, если это чувство обиды или вины, тогда шанс изменить ситуацию улетучится. Контакты с окружающими лучше свести до минимума.

Что нужно делать в этот день:

Астрологи рекомендуют сегодня быть особенно внимательным ко всем своим мыслям, так как они непременно реализуются, а уж в какой форме — зависит от чистоты помыслов человека, конкретизации и силы его желания. В период трансформации очень важно суметь привести в гармонию внутренние энергетические потоки, уравновесить в себе противоположности.

Как правильно сформулировать желание в этот день:

мысль должна быть позитивной. Ваше желание не должно приносить кому-то вред.

при формулировке желания нельзя, чтобы оно в себя включало много других. Все должно быть четко сформулировано.

оно не должно быть условием для исполнения других желаний

оно должно вызывать у вас только чувства, а не мысли о новых желаниях. То есть после его выполнения не должно вытекать еще десять желаний.

желание должно касаться только вас.

Сновидения: хороший сон может сбыться, а неприятный — это сигнал о возможной предстоящей проблеме.

Христианский мир 26 мая памяти святых Гликерии и Лаодикия. Раннехристианская мученица родилась в знатной семье во II веке в Римской империи на территории современной Греции. Когда власти назначили день для обязательного жертвоприношения, девушка пришла в капище, начертав на лбу крест, и, согласно преданию, от ее молитвы рухнул храмовый идол.

Язычники долго и жестоко мучили девушку, придумывая все новые пытки. Однажды ее тюремщик Лаодикий увидел, как ангел вновь исцелил ее еле живую, уверовал в Иисуса Христа, за что и был вскоре казнен. Гликерию же бросили на растерзание львам, но тело ее осталось невредимым. Мощи святой стали источать целебное миро.

На Руси этот день называли Лукерьей Комарницей. Лукерья — производное имя от Гликерии. Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара, то их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени, то комариное племя на дюжину убавится.

Приметы:

В этот день нельзя плакать, даже от радости, иначе вскоре придется лить слезы из-за реальных проблем.

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