В России начали постройку бомбардировщика шестого поколения

Первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика начали строить в России в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в отрасли.

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительной корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», — утверждает собеседник агентства.

По данным второго источника, в настоящий момент уже ведется работа над созданием кабины бомбардировщика. Окончательную сборку планера, по его словам, планируют завершить в 2021 году.

В 2018 году в США попытались проанализировать технические характеристики российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации. По мнению американских специалистов, у нового бомбардировщика будут улучшены стелс-характеристики, то есть параметры снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Кроме того, у планера, по их данным, будут расширены боевые возможности — он будет оснащен ракетами с дальностью действия до семи тысяч километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что ракеты смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров.

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