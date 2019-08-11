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В США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения

, 19:00 Фото 1 318

По оценкам американцев, ПАК ДА поступит на вооружение Минобороны РФ уже в начале следующего десятилетия.

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Фото, видео : rg.ru /Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

В США попытались проанализировать технические характеристики российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Влиятельное американское издание The National Interest назвало его фундаментально новым бомбардировщиком, который принадлежит уже к шестому поколению после истребителя пятого поколения Су-57.

По мнению специалистов в США, у этой боевой машины будут улучшены стелс-характеристики, то есть параметры снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Кроме того, у ПАК ДА будут расширены боевые возможности — он будет оснащен ракетами с дальностью действия до семи тысяч километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что ракеты смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров.

«Самый поразительный аспект ПАК ДА — это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021–2022 годах, пробный полет запланирован на 2025–2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028–2029 годах», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что будущий стратегический бомбардировщик будет выполнен по схеме «летающее крыло», то есть без «хвостового оперения» для его малозаметности. В начале 2019 года ПАО «Туполев» согласовал с Минобороны России облик и основные характеристики будущей машины.

Как передавал 5-tv.ru, советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.

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