В США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения

В США попытались проанализировать технические характеристики российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Влиятельное американское издание The National Interest назвало его фундаментально новым бомбардировщиком, который принадлежит уже к шестому поколению после истребителя пятого поколения Су-57.

По мнению специалистов в США, у этой боевой машины будут улучшены стелс-характеристики, то есть параметры снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Кроме того, у ПАК ДА будут расширены боевые возможности — он будет оснащен ракетами с дальностью действия до семи тысяч километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что ракеты смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров .

« Самый поразительный аспект ПАК ДА — это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021–2022 годах, пробный полет запланирован на 2025–2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028–2029 годах », — пишет издание.

Ранее сообщалось, что будущий стратегический бомбардировщик будет выполнен по схеме «летающее крыло», то есть без «хвостового оперения» для его малозаметности. В начале 2019 года ПАО «Туполев» согласовал с Минобороны России облик и основные характеристики будущей машины.

Как передавал 5-tv.ru, советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.