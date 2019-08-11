В США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения

В США попытались проанализировать технические характеристики российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Влиятельное американское издание The National Interest назвало его фундаментально новым бомбардировщиком, который принадлежит уже к шестому поколению после истребителя пятого поколения Су-57.
По мнению специалистов в США, у этой боевой машины будут улучшены стелс-характеристики, то есть параметры снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.
Кроме того, у ПАК ДА будут расширены боевые возможности — он будет оснащен
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Ранее сообщалось, что будущий стратегический бомбардировщик будет выполнен по схеме «летающее крыло», то есть без «хвостового оперения» для его малозаметности. В начале 2019 года ПАО «Туполев» согласовал с Минобороны России облик и основные характеристики будущей машины.
Как передавал 5-tv.ru, советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.