Советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира

В США назвали пятерку самых быстрых боевых самолетов, в числе которых — три истребителя советского производства.

Первое место We Are The Mighty оставил за американской разработкой: венцом списка стал беспилотный космический корабль Boeing X-37. Самолет способен входить в атмосферу Земли из космоса со средней скоростью, превышающей звуковую примерно в 16 раз. Тем не менее, X-37 не является серийным боевым самолетом, поэтому сам факт его присутствия в рейтинге остается на совести обозревателя We Are The Mighty.

Самым быстрым истребителем, находящимся в эксплуатации, американское издание назвало МиГ-25, он же — «Летучая лисица», согласно кодовому обозначению НАТО. Характеристики этого самолета производят впечатление и сейчас: крейсерская скорость достигает 2,8 маха, а при желании перехватчик можно разогнать до 3,2 маха. Для самолета, впервые взлетевшего в 1964 году — неплохие характеристики, подытоживает обозреватель We Are The Mighty.

Другой советский истребитель расположился на четвертом месте — им стал МиГ-31, впервые поднявшийся в небо в сентябре 1975 года. На большой высоте его максимально допустимая скорость доходит до 3400 км/час, а крейсерская сверхзвуковая достигает 2,35 маха.

Замыкает пятерку самых быстрых истребителей разработанный в ОКБ Сухого Су-27. Четыре таких самолета входят в арсенал ВВС США: американские пилоты используют их для отработки действий против вероятного противника. Максимальная скорость Су-27 на высоте 11 000 километров составляет 2500 тысячи км/час. Из самолетов производства США, помимо экспериментального X-37, в список попал американский истребитель-бомбардировщик F-15E.

