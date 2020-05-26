Четыре балкона обрушились в центре Петербурга

Обрушение четырех балконов с фасада шестиэтажного дома произошло на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.

Происшествие случилось в 11.11 по местному времени.

В настоящий момент место оцеплено, однако сохраняется угроза падения балконных плит.

В результате ЧП никто не пострадал.

Здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга.