Четыре балкона обрушились в центре Петербурга
| Нюра Незванова Происшествия 180
В настоящий момент место ЧП ограждено, там работают экстренные службы города.
Фото: ВКонтакте @spb_today
Обрушение четырех балконов с фасада шестиэтажного дома произошло на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.
Происшествие случилось в 11.11 по местному времени.
В настоящий момент место оцеплено, однако сохраняется угроза падения балконных плит.
В результате ЧП никто не пострадал.
Здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга.
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