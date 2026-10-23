Россия обвинила Данию в поддержке силовых операций НАТО на Балтике

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Дарья Белова
Дарья Белова 19 0

В посольстве предупреждают: любой инцидент с задержанием судна в Балтийском море может обернуться «большой бедой с непредсказуемыми последствиями».

Россия предупредила Данию об опасности в Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Посольство России в Дании заявило о возможной подготовке задержаний судов с российскими грузами в Балтийском море. Об этом дипломаты сообщили «Известиям», обвинив Копенгаген в поддержке силовых операций кораблей НАТО против таких судов.

В посольстве считают, что силовые захваты торговых судов с российскими грузами по своей сути напоминают пиратство.

«Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операций», — заявили дипломаты.

В российском представительстве подчеркнули, что обстановка в Балтийском море остается напряженной. Любой инцидент с задержанием судна может привести к «большой бедой с непредсказуемыми последствиями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России вызвал посла Дании и выразил ему решительный протест из-за действий датского военного вертолета вблизи российского корвета.

Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Вертолет ВВС Дании приблизился к российскому кораблю и завис над ним на высоте менее 50 метров.

По оценке российской стороны, такие маневры создавали угрозу безопасности мореплавания, повышали риск столкновения и могли помешать работе корабельного оборудования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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