Бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова решила отказаться от отношений и посвятить себя карьере и детям. Кто разбил ей сердце? Почему девушке пришлось выходить замуж в СИЗО? Что сейчас происходит в жизни звезды 90-х? И как «Стрелки» превратились в «ОПГ»? Только в программе «Светская Хроника».

В 90-е песни группы «Стрелки» были очень популярны. Танцевальная музыка, незатейливые тексты о любви. Их хиты звучали на всех дискотеках.

Каждой из семи солисток продюсеры придумали свой имидж и сценический псевдоним. Так Екатерина Кравцова стала радисткой Кэт.

Екатерина Кравцова: «Мне было 17 лет. И за мной было закреплено амплуа мальчик-девочка».

В своего будущего мужа Сергея Любомского Катя была влюблена со школы. А спустя несколько лет после выпускного они случайно встретились в клубе. Начался бурный роман. На свет появилось двое сыновей.

Вот только официально оформлять отношения Сергей не предлагал. Но Катю это не смущало. Она наслаждалась семейной идиллией. А потом, как гром среди ясного неба, девушку со скандалом выгнали из любимой группы.

«Суммы, которые были в контракте, они были намного меньше, чем нам хотелось. Я была тем персонажем, который это озвучил. Соответственно, по понятным причинам меня уволили. А все остальные затихли и жили дальше долго и счастливо», — рассказала Екатерина в интервью программе «Светская Хроника».

Тогда она восприняла ситуацию как знак — настало время завязать с музыкальной карьерой и переключиться на семью. Но выяснилось, что у Сергея была вторая семья. Уже несколько лет он состоял в отношениях с украинской моделью Ксенией Тимощенко.

Екатерина: «Я начала лазить по телефону, нашла ее фотографии, фотографии ребенка. И тут у меня просто мир ушел из-под ног. Я разбудила его в ночи, говорю: Сереж, я не поняла, что это такое? Что я сейчас вижу? Он мне совершенно спокойно говорит: да, это Ксюша, а это мой сын Максим».

Певица взяла детей и уехала к папе. Она признается: предательство любимого стало для нее страшным ударом. Но любовь оказалась сильнее. И когда мужчина приехал просить прощения, она согласилась дать ему второй шанс.

Правда, на этот раз счастье длилось недолго. Уже через полгода Сергей ушел к своей второй семье.

Вскоре Катя узнала, что любовница Сергея Любомского обвинила его в покушении на убийство. Во время ссоры он сломал Ксении Тимощенко нос. В порыве гнева мужчина схватил нож. Кравцова была в шоке. Ведь за все время их совместной жизни супруг ни разу не проявлял агрессию.

Екатерина в вину бывшего мужа не верила и бросилась ему на помощь. Она признается: не могла оставить близкого когда-то человека в трудной ситуации. К тому же чувства к нему так и не остыли. И когда Сергей предложил пожениться, согласилась.

Екатерина: «Я в этом платье, как дура. Меня досматривали. И повернись так, подними тут. Все это очень так неприятно. Особенно в такой день».

Любомского приговорили к семи годам колонии строгого режима. Все это время бывшая певица из «Стрелок» носила любимому передачки, нанимала лучших адвокатов и пыталась добиться его освобождения.

«Были моменты, когда мне казалось, что я не могу пройти. Да и пошло бы оно все лесом», — рассказала Екатерина.

В итоге артистка снова вернулась на сцену. Вместе с коллегами по «Стрелкам» они создали новый коллектив под названием «ОПГ» — «Очень популярная группа».

Екатерина: «Люди, которые слушали „Стрелок“, они выросли. У них есть, скажем, ностальгия по тому времени. Первый поцелуй, первая любовь, все дела».

Осталось только дождаться супруга, но Сергей внезапно прислал Екатерине заявление о разводе. Катя не стала спорить. Она признается: за последние годы так устала, что больше не хочет никаких отношений.

Екатерина: «Меня интересуют три вещи: дети, карьера и деньги. Все остальное больше мне неинтересно».

Екатерина продолжает выступать. Девушки поют хиты «Стрелок». Артистка уверена: ее жизнь, наконец, наладилась. И в ней больше не будет лжи, предательства и слез.