Постройневшая Утяшева похвасталась идеальным прессом
Телеведущая доказала, что в самоизоляции не потеряла, а улучшила форму.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Домашние тренировки Ляйсан Утяшевой не прошли даром. Прославленная гимнастка и телеведущая показала, что прекрасно умеет держать форму и без посещений спортзала. Как известно, мать двоих детей не уступает в фигуре более юным девушкам. Будучи в профессиональном спорте она привыкла выкладываться на 100%.
В Instagram супруга резидента Comedy Club Павла Воли поделилась отчетным снимком. Утяшева в кроп-топе сделала селфи у зеркала, показав тонкую талию и подтянутый пресс. Так звезда продемонстрировала, что во время самоизоляции можно не набрать калорий и, больше того, постройнеть. Все определяет упорство, правильно подобранные упражнения и питание.
Однако садиться на жесткую диету Утяшева не собиралась. Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, Ляйсан любит и умеет вкусно готовить. Девушка отдает предпочтение домашней кухне и часто балует мужа кулинарными изысками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева и Воля показали подросшую дочку в день ее рождения. Звездная пара подготовила минутный видеоролик, в котором запечатлели этапы взросления пятилетней Софии.
Читайте также
26%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?