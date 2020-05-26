Постройневшая Утяшева похвасталась идеальным прессом

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Валентин Черников
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Телеведущая доказала, что в самоизоляции не потеряла, а улучшила форму.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Домашние тренировки Ляйсан Утяшевой не прошли даром. Прославленная гимнастка и телеведущая показала, что прекрасно умеет держать форму и без посещений спортзала. Как известно, мать двоих детей не уступает в фигуре более юным девушкам. Будучи в профессиональном спорте она привыкла выкладываться на 100%.

В Instagram супруга резидента Comedy Club Павла Воли поделилась отчетным снимком. Утяшева в кроп-топе сделала селфи у зеркала, показав тонкую талию и подтянутый пресс. Так звезда продемонстрировала, что во время самоизоляции можно не набрать калорий и, больше того, постройнеть. Все определяет упорство, правильно подобранные упражнения и питание.

Instagram @liasanutiasheva

Однако садиться на жесткую диету Утяшева не собиралась. Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, Ляйсан любит и умеет вкусно готовить. Девушка отдает предпочтение домашней кухне и часто балует мужа кулинарными изысками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева и Воля показали подросшую дочку в день ее рождения. Звездная пара подготовила минутный видеоролик, в котором запечатлели этапы взросления пятилетней Софии.

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