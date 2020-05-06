«Отличница моя»: Утяшева и Воля показали подросшую дочку в день ее рождения

Звездная пара подготовила минутный видеоролик, в котором запечатлели этапы взросления пятилетней Софии.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Трогательное и забавное послание в честь пятилетия дочери оставили на своих страницах в Instagram Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Звезды поделились архивными фото и видео, где запечатлены этапы взросления маленькой Софии. Туда же пара вложила кадры с праздника по случаю первого юбилея девочки.

5 мая в доме Воли и Утяшевой состоялась праздничная вечеринка, уточняет сайт Teleprogramma.pro. Супруги надули шарики и украсили квартиру, чтобы порадовать именинницу. Малышка блистала в розовом платье, а ее шестилетний брат Роберт вручил подарок — самодельный рисунок.

Вместе с видеороликом шоумен и телеведущая разместили в постах идентичный текст, посвященный виновнице торжества.

«Наша карамелька, бабочка, котенок! Но сама про себя она говорит: „Я — София Павловна Воля“. Софиек, ты — очень серьезный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим, наша самая сладкая важнятина», — написали счастливые родители.

Текст супругов отличается лишь постскриптумом, который сделала Утяшева. Как оказалось, пятилетие наследницы — не простой для нее юбилей, поскольку число «пять» играет важную роль в ее жизни с первых мгновения появления на свет.

«София родилась 5.05.2015. В 5.05 утра! Спасибо, что не пять килограммов! Отличница моя!» — добавила Ляйсан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля нарядился в платье жены Ляйсан Утяшевой и сплясал перед зеркалом.

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