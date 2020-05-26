Потомственная ведунья, таролог с большим опытом работы Саона оценила шансы певицы Нюшы и ее бывшего возлюбленного Егора Крида на новые отношения и брак в ближайшем будущем.

Экстрасенс рассказала, что на самом деле, по ее мнению, испытывают друг другу замужняя артистка и ее холостой коллега.

«В прошлом у них было достаточно много преград для того, чтобы они не смогли быть вместе. Но хочу сказать, что любовь между ними есть. Платоническая», — отметила ведунья в беседе с 5-tv.ru.

Саона добавила, что молодые люди не могут быть рядом только из-за того, что Нюша уже связала себя брачными узами с другим мужчиной. В случае, если бы звезда была по-прежнему свободна, Крид бы сделал все возможное для воссоединения с любимой.

«У него до сих пор есть любовь. Он в каждой девушке ищет Нюшу, но никак не может найти. И не найдет», — пояснила ведунья.

Instagram @nyusha_nyusha

По словам экстрасенса, Егор из числа тех людей, кто может влюбиться только раз и навсегда. Нюша же, согласно раскладу карт, также мечтает вернуть былое. Но очень боится сделать решительный шаг. Ведь ранее некий человек с очень сильной энергетикой поставил своеобразный «блок» на эти отношения. Вероятнее всего, источником этой установки является кто-то из родителей звезды, выступавший против неугодного жениха.

«Они могут быть вместе, так как любовь очень сильна. Знаете, в нашей жизни может что угодно произойти: люди могут расстаться и через 10, 20 лет вновь встретиться. Карты говорят, что любовь на расстоянии — есть. И кто знает, что может быть в будущем?» — подытожила Саона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники певицы Нюшы заподозрили ее в измене любимому супругу.