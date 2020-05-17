За последние несколько дней на супруга певицы Нюшы — бизнесмена Игоря Сивова — обрушились тысячи злобных комментариев недвусмысленного содержания. Молодого мужчину обвинили в том, что он «сидит как тютя», якобы не замечая, что «супруга ему изменяет».

Как выяснилось, тем самым «разлучником» стал известный музыкант Егор Крид. Фолловеры Нюшы настаивают, что звезда слишком часто выкладывает в Instagram совместные фото с коллегой по цеху и чересчур много времени проводит наедине с певцом. По версии поклонников, такое поведение может свидетельствовать лишь о романе между музыкантами и никак иначе.

«Вы смотритесь как влюбленные! Куда смотрит Игорь?»

«Почему она до сих пор замужем?!»

«Пусть Игорь занимается детьми от прошлого брака! Он мешает их счастью!»

«Видно же, что Нюша все еще любит Егора!» — спорили между собой фанаты артистов.

Несмотря на то, что хейтеры умышленно отмечали Игоря Сивова в своих комментариях, дабы последний лично увидел их призывы распрощаться со звездой, супруг певицы не стал реагировать на публикации. В свою очередь, Нюша также воздержалась от ответного слова. То ли потому, что считает сказанное настоящим бредом, то ли потому, что действительно не разобралась в чувствах к мужчинам…

Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша и Егор Крид начали встречаться в 2014 году. Звезде тогда было 23 года, а начинающему артисту всего 19. Отношения музыкантов были яркими и страстными, но продлились недолго — уже в 2016 году пара распалась.

Почему? Версии артистов разняться. Нюша уверяет, что у каждого из партнеров были свои жизненные ценности и мало точек соприкосновения, поэтому брак был невозможен. Крид же уверят, что певица приняла решение расстаться в одностороннем порядке, в то время как он решительно был против.

Как бы то ни было, через год после расставания с музыкантом звезда объявила о помолвке с бизнесменом Сивовым — советником президента Международной федерации студенческого спорта. 6 ноября 2018 года у пары родилась наследница Симба.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Instagram певицы Нюшы вновь разгорелся скандал.