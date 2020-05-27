Пожарившие шашлыки на вечном огне в Кронштадте не смогли объяснить свой поступок
К слову, один из задержанных выпускник военного училища. Что еще больше удивляет, когда понимаешь, какой проступок он совершил.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru
Задержаны и раскаиваются вандалы, которые пожарили шашлыки на вечном огне в Кронштадте. Городе воинской славы, история которого неразрывна с городом-героем Ленинградом.
Хулиганы охотно описывают «как», но не могут, и это самое удивительное, не могут внятно объяснить — «зачем?» устроили барбекю на мемориале, где похоронены сотни людей.
И ведь вроде неглупые люди — мужчина, ему «за 30» закончил военный университет, девушки им 20 плюс учатся в институте культуры. Алиса Паршакова все выяснила.
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