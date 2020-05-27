Пожарившие шашлыки на вечном огне в Кронштадте не смогли объяснить свой поступок

Задержаны и раскаиваются вандалы, которые пожарили шашлыки на вечном огне в Кронштадте. Городе воинской славы, история которого неразрывна с городом-героем Ленинградом.

Хулиганы охотно описывают «как», но не могут, и это самое удивительное, не могут внятно объяснить — «зачем?» устроили барбекю на мемориале, где похоронены сотни людей.

И ведь вроде неглупые люди — мужчина, ему «за 30» закончил военный университет, девушки им 20 плюс учатся в институте культуры. Алиса Паршакова все выяснила.