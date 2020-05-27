Водные процедуры устроили накануне дня города «Медному всаднику» в Петербурге
Генеральная уборка длилась почти целый день.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Накануне Дня города Петру Первому — одному из символов Петербурга — Медному всаднику на Сенатской площади — устроили водные процедуры. Чтобы монумент заблестел, как новый понадобилось около 600 литров воды и специальное моющее средство. После этого, его высушили и отполировали воском.
Такая генеральная уборка заняла почти весь день, ведь отмыли несколько десятков памятников в центре города…
И сегодня Александр Беглов дал старт эстафете признаний в любви к Петербургу. Губернатор предложил выкладывать в соцсетях с хештегом #Петербургу317 свои поздравления, стихи и песни, посвященные Северной столице, городу, вдохновившему множество художников, музыкантов и поэтов.
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