Водные процедуры устроили накануне дня города «Медному всаднику» в Петербурге

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Генеральная уборка длилась почти целый день.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Накануне Дня города Петру Первому — одному из символов Петербурга — Медному всаднику на Сенатской площади — устроили водные процедуры. Чтобы монумент заблестел, как новый понадобилось около 600 литров воды и специальное моющее средство. После этого, его высушили и отполировали воском.

Такая генеральная уборка заняла почти весь день, ведь отмыли несколько десятков памятников в центре города…

И сегодня Александр Беглов дал старт эстафете признаний в любви к Петербургу. Губернатор предложил выкладывать в соцсетях с хештегом #Петербургу317 свои поздравления, стихи и песни, посвященные Северной столице, городу, вдохновившему множество художников, музыкантов и поэтов.

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