А деньги где? Почему дети-сироты в Орловской области не могут получить жилье

На что потратили четверть миллиарда рублей, предназначенные на приобретение квартир для детей-сирот Орловской области, сейчас выясняют следователи. О своих жилищных проблемах рассказали воспитанники Болховского дома-интерната.

Шесть лет они ждут положенных по закону квартир. И только после видеообращения в интернете их наконец услышали.

Дело орловских сирот на особом контроле Следственного комитета. История долгой дороги к родному дому — у Марины Кравцовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученики лицея в Саратовской области жалуются на сексуальные домогательства.