А деньги где? Почему дети-сироты в Орловской области не могут получить жилье
Ребята из Болховского дома–интерната попали списки шесть лет назад, но вместо жилья получают от чиновников лишь отписки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt; 5-tv.ru
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