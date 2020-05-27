А деньги где? Почему дети-сироты в Орловской области не могут получить жилье

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Ребята из Болховского дома–интерната попали списки шесть лет назад, но вместо жилья получают от чиновников лишь отписки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt; 5-tv.ru

На что потратили четверть миллиарда рублей, предназначенные на приобретение квартир для детей-сирот Орловской области, сейчас выясняют следователи. О своих жилищных проблемах рассказали воспитанники Болховского дома-интерната.

Шесть лет они ждут положенных по закону квартир. И только после видеообращения в интернете их наконец услышали.

Дело орловских сирот на особом контроле Следственного комитета. История долгой дороги к родному дому — у Марины Кравцовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученики лицея в Саратовской области жалуются на сексуальные домогательства.

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