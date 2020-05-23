Ученики лицея в Саратовской области жалуются на сексуальные домогательства

Ученики строительного лицея города Вольск Саратовской области жалуются на сексуальные домогательства. По словам депутата региональной Думы Алексея Наумова, первые сигналы о происходящем в учебном заведении начали поступать еще в апреле.

«Среди поступивших жалоб значились: отъем денежных средств у детей-сирот, превышение полномочий руководством лицея во взаимоотношениях с детьми, включая сексуальный подтекст, публичные унижения, запугивания», — цитирует Алексея Наумова сайт KP.RU.

Народный избранник совместно с уполномоченным по правам детей в Саратовской области Татьяной Загородней в начале мая встретились с руководством лицея и попытались разобраться в ситуации.

«Встретились с детьми, руководством учреждения, заместителем главы районной администрации, правоохранительными органами. Однозначные выводы пока делать рано. Собрана первичная информация. Делом занимаются специалисты. Ситуация взята на контроль. Мы на постоянной связи с детьми», — сообщил депутат.

Алексей Наумов отметил, что, несмотря на принятые меры, через две недели жалобы от учащихся начали вновь поступать. Дети сообщили, что на них оказывается давление и перестали выходить на связь. Некоторые ученики и вовсе отказались от ранее заявленных претензий.

Детский омбудсмен Татьяна Загородняя добавила, что учащиеся лицея боятся одного из сотрудников учреждения, который якобы допускает к ним чрезмерно фривольное отношение.

Отмечается, что региональное министерство образования уже инициировало проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курганской области сотрудника детдома обвинили в избиении воспитанников.