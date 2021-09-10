ТОП-5 имен, обрекающих мужчин на вечные несчастья и страдания

Человеческое имя — не просто банальный набор букв. Это — своеобразный код, в котором заключен энергетический посыл, оказывающий влияние на судьбу его обладателя. Именно поэтому некоторым людям всю жизнь сопутствует успех, а другим дарованы вечные страдания. Понимая это, ведущие именологи составили ТОП-5 мужских имен, носители которых обречены на постоянные несчастья.

Юлиан

Согласитесь, это имя не так часто встретишь в современном мире. А все потому, что мальчики, нареченные Юлианами, часто ранимые и слабовольные. Родители списывают это на особенности взросления, но затем очередной «переходный» период заканчивается, а подросток продолжает ныть и требовать от окружающих исполнения его прихотей. Неспособного вести самостоятельную жизнь Юлиана с верного пути могут сбить даже мелкие неприятности.

Вадим

В младенческом возрасте Вадимы достаточно капризны. Они не знают, чем себя занять и постоянно повторяют: «Мне скучно!». Эти люди могут быть и провокаторами, и хулиганами, и маменьками сынками одновременно. Те, кто отважился дать новорожденному имя Вадим, должны с самых ранних лет воспитывать в наследнике чувство ответственности. Иначе — всем придется несладко.

Сергей

По мнению именологов, Сергеи — заядлые авантюристы, готовые пойти на преступление ради удовлетворения собственных амбиций. Незаконные заработки, бандитские тусовки и разборки — вечные спутники обладателей этого имени. Чтобы избежать уголовного будущего, родителям лучше заранее подумать о том, в какие спортивные секции отдать гиперактивного сына, пишет Afishadnepr.com.ua.

Роман

Главная проблема всех Романов — нерешительность и суетливость. Они из числа тех людей, кто сам не знает, чего хочет, но обязательно достанет этим вопросом всех вокруг. Эти метания характерны не только в домашней обстановке, но оказывают серьезное влияние и на карьеру Романов. Эти люди постоянно меняют сферу деятельности, не зная где же «отсидеться», но при этом побольше заработать. Обладателей этого имени лучше с самого детства учить заканчивать начатое. Иначе — рискуют остаться не у дел.

Анатолий

У каждого человека свои пороки. Анатолии, в общем-то, хорошие и добрые люди, но очень зависимы от алкоголя. Попробовав раз, они не увидят ничего дурного в том, чтобы злоупотреблять ежедневно. Хороший способ профилактики этого ужасного заболевания — строгое воспитание. Так, родителям Анатолиев особенно важно культивировать уверенность в себе и дать понять ребенку, что собственное мнение можно и нужно отстаивать, чтобы в будущем наследник не попал под влияние дурной компании.

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