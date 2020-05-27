Собянин сообщил Путину о готовности Москвы к проведению Парада Победы

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Ниса Мурзанаева
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Мэр столицы заявил об этом в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Москва готова к проведению Парада Победы, который по плану должен состояться 24 июня. Такое заявление в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что администрация города находится в контакте с представителями Министерства обороны РФ. Мэр столицы добавил, что репетиции праздничного парада на Красной площади могут начаться уже в ближайшее время.

Глава города также выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса в столице будет только улучшаться.

«В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет только улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все но. На все осторожности и так далее. На режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться», — заявил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал дату Парада Победы во всех городах России.

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