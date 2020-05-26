Юбилейный 75-й! Путин назвал дату Парада Победы во всех городах России

Юбилейный Парад Победы состоится 24 июня в Москве и других крупных городах.

Новую дату утвердил верховный главнокомандующий и дал приказ военным — готовиться, соблюдая самые строгие требования безопасности.

Еще через месяц — 26 июля состоится военно-морской парад и шествие «Бессмертного полка».

Пандемия коронавируса изменила в этом году программу 9 мая, но юбилей Великой Победы — это не праздник одного дня, это наша память о тех, кто не вернулся c фронта, и наша благодарность за то, что мы живем сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал дату проведения марша «Бессмертного полка».