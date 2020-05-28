Со слезами на глазах: Инстасамка высмеяла выпускников новым видео
Подписчики оценили юмор блогера Дарьи Затеевой и признались, что в чем-то узнали себя.
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Фото, видео: Instagram @instasamka
Известный блогер Дарья Затеева, известная под ником Инстасамка, сняла забавный ролик, в котором подшутила над выпускниками. Звезда соцсетей выложила в Instagram видео, на котором слезами на глазах что-то печатает на ноутбуке под грустную песню.
Таким образом Дарья решила изобразить сентиментальную выпускницу, которая очень любит своих одноклассников и грустит, что школьной поре пришел конец. Это пародия на популярный в сети мем «Никто: Абсолютно никто».
«Никто: Абсолютно никто. Та самая одноклассница, которая больше всех переживает, что выпускного не будет, пишет в беседу класса как всех любит», — подписала видео блогер.
Подписчики оценили юмор Инстасамки и отметили, что узнали в этом видео себя.
«Даша, это шедевр»;
«Ахаха, это прям я»;
«Это истории моих друзей последние недели две», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня сцепилась с 20-летней Инстасамкой.
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