Со слезами на глазах: Инстасамка высмеяла выпускников новым видео

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Алиса Старжевская
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Подписчики оценили юмор блогера Дарьи Затеевой и признались, что в чем-то узнали себя.

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Фото, видео: Instagram @instasamka

Известный блогер Дарья Затеева, известная под ником Инстасамка, сняла забавный ролик, в котором подшутила над выпускниками. Звезда соцсетей выложила в Instagram видео, на котором слезами на глазах что-то печатает на ноутбуке под грустную песню.

Таким образом Дарья решила изобразить сентиментальную выпускницу, которая очень любит своих одноклассников и грустит, что школьной поре пришел конец. Это пародия на популярный в сети мем «Никто: Абсолютно никто».

«Никто: Абсолютно никто. Та самая одноклассница, которая больше всех переживает, что выпускного не будет, пишет в беседу класса как всех любит», — подписала видео блогер.

Instagram @instasamka

Подписчики оценили юмор Инстасамки и отметили, что узнали в этом видео себя.

«Даша, это шедевр»;

«Ахаха, это прям я»;

«Это истории моих друзей последние недели две», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня сцепилась с 20-летней Инстасамкой.

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