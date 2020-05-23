По мнению экс-звезды «Дома-2», контент юного блогера это «грязь».

«Трусы постирай!» — 40-летняя Боня сцепилась с 20-летней Инстасамкой

Фото: Instagram @victoriabonya

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» 40-летняя Виктория Боня вступила в конфликт с 20-летним блогером Дарьей Зотеевой по прозвищу Инстасамка. Женщины поссорились и начали перебрасываться бранными репликами в Instagram.

Все началось с заявления Виктории Бони о том, что контент Дарьи Зотеевой неприемлем. Теледиве не понравилось то, что ее юная противница «снимает трусы в прямом эфире, показывая вагину, чтобы было больше просмотров». В связи с этим звезда посоветовала родителям проверить аккаунты своих детей, дабы там не было «этой грязи». Об этом пишет StarHit.

«Героями нашего времени стали особы типа Инстасамки. Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать», — высказалась экс-звезда «Дома-2».

Instagram @instasamka

Дарья Зотеева не стала давать спуску взрослой оппонентке и ответила ей в грубой форме.

«…та еще! У тебя, наверное, начинается бальзаковский возраст, вот ты и сидишь в эфире, слюни пускаешь», — заявила Дарья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня заявила — она согласна терпеть унижения на ток-шоу за деньги.

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