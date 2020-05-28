Ждать третьего? Экстрасенс рассказала, сколько будет у Овечкина детей

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Карина Бернтгольц
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Хоккеист стал отцом второй раз. Анастасия Шубская подарила спортсмену сына.

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Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во второй раз стал отцом. Его супруга Анастасия Шубская родила сына. Весь день знаменитго хоккеиста поздравляли с радостным событием родственники, друзья и коллеги. Да и сам спортсмен не скрывал, что безумно рад появлению наследника на свет.

Просматривая кадры из роддома, поклонники были поражены, какая идиллия царит в семье Овечкина. Некоторые пожелали сохранить такие теплые отношения с женой на всю жизнь, а кто-то даже позавидовал.

Об идеальной совместимости супругов рассказала и экстрасенс и таролог Галина Янко. В интервью Womanhit она поведала, что, скорее всего, малыш будет не самым младшим в семье, и счастливые родители решатся на третьего ребенка.

«Дети в семье Овечкиных будут далеки от спорта, но ближе к искусству. Детей у них будет трое, поэтому вскоре будем ждать еще одно пополнение. Что касается новорожденного ребенка, то он родился под звездой любви и всю жизнь будет чувствовать любовь, счастье и заботу», — цитирует ясновидящую издание.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из роддома, где на свет появился еще один наследник Овечкина.

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