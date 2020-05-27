Известный хоккеист Александр Овечкин поделился с подписчиками в Instagram прекрасной новостью: супруга Анастасия Шубская подарила спортсмену второго сына. Малыш родился всего несколько часов назад, но звездные родители уже определились с именем — наследника назвали Ильей.

«Спасибо, Настя, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович, добро пожаловать в этот прекрасный мир!» — подписал трогательное фото прямо из больничной палаты хоккеист.

А всего через несколько минут и сама Шубская рассказала фолловерам интересные подробности о новорожденном сынишке.

«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин! 55 сантиметров, 3800 граммов! Мы самые счастливые!» — написала девушка.

Instagram @aleksandrovechkinofficial

Безусловно, фанаты пришли в бурный восторг, узнав о пополнении в семье знаменитостей. С самого утра они наперебой спешат пожелать Илье Александровичу мира, счастья, здоровья и добра.

«Боже, это так прекрасно! Вы такие молодцы!»

«Здоровья малышу и мамочке! Удивительная семья!»

«Ну, это же просто сказка! Богатырь Илюша, здоровья тебе!» — обращались поклонники в новорожденному малышу.

В числе прочих, поздравить Овечкина и Шубскую поспешили и их звездные товарищи. Одними из первых отметились Ольга Бузова и Александр Ревва.

«Санечка!!! Дорогой мой друг!!! Поздравляю с большим счастьем!!! Настеньке и малышу здоровья!!!»

«Поздравляю! Какие вы молодцы!» — порадовались артисты за новоиспеченных родителей.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская заключили брак в 2016 году. 18 августа 2018 года у молодых родился первый сын — Сергей, получивший имя в честь погибшего брата спортсмена. Говоря о планах, чета не раз признавалась, что не собирается останавливаться на одном ребенке. По мнению самого Овечкина, чем больше детей, тем веселее.

Ранее 5-tv.ru показал стильные фото Анастасии Шубской во время второй беременности.