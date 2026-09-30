«Совмещать невозможно»: почему Лиза Моряк отказалась от грудного вскармливания

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 16 0

В первый месяц жизни малыша актриса все свое время посвятила ему.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лиза Моряк отказалась от грудного вскармливания третьего ребенка

Актриса Лиза Моряк отказалась от грудного вскармливания третьего ребенка из-за работы. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере на премьере сериала «Полдень».

«Я изначально не кормила ребенка третьего. На меня тоже накинулось много-много мамочек. Но я должна понимать, что если я хочу остаться в обойме и сниматься в кино, то, к сожалению, совмещать грудное вскармливание и съемки невозможно», — пояснила артистка.

Она добавила, что за те девять месяцев перерыва в работе у нее накопилось немало проектов. И уже через 29 дней после рождения малыша Моряк вновь выйдет на съемочную площадку. Однако то время, что она проведет с новорожденным, актриса полностью посвятит ему.

«Я каждый день дома. Я ребенка кормлю, я его купаю. Я делаю все, что делает обычная мама. Я, на самом деле, собой горжусь. Потому что немногие мои коллеги и немногие артисты могут себе позволить такое удовольствие», — отметила актриса.

Расстаться с детьми Моряк придется не только из-за работы. У нее и ее мужа, режиссера Сарика Андреасяна, запланирован круиз в Италии. В путешествие они отправятся без новорожденного сына и двух маленьких дочерей. Наедине друг с другом они проведут семь дней.

Как пояснила сама артистка, поездка без детей — это вынужденная мера. Дело в том, что визы в Италию делались очень долго. За это время Моряк успела родить. Но в период беременности сделать документы на еще нерожденного малыша нельзя.

Актриса и режиссер воспитывают троих общих детей: двух дочерей Элизабет и Шарлиз 2023 и 2025 годов рождения, а также сына Эдмона, который появился на свет в сентябре 2026-го.

Кроме того, у постановщика есть два старших сына, Марк и Мартин от первого брака с журналисткой Аленой Тимченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на рождение третьего ребенка Сарик Андреасян подарит Лизе Моряк автомобиль. Артистка заверила, что ее муж сам понимает: такое событие, как появление на свет сына, нельзя оставлять без презента.

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