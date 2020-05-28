Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам

|
Сергей Зеленский
90

Многодетная мать продемонстрировала великолепный пресс на животе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила поклонникам в Instagram на вопрос о том, в каком весе она чувствует себя комфортно, и побаловала их стильным черно-белым фото. На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы. При этом на бедрах артистки едва держатся джинсы, а упругий пресс на животе может стать предметом зависти для многих.

«Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так, и плюс десять. Все зависит от джинсов, в которые я хочу сегодня влезть», — подписала она фото в Сторис.

Instagram @annasedokova

37-летняя уроженка Украины от разных браков родила двоих дочерей и сына. Помимо музыкальной карьеры, Анна также снялась в ряде фильмов. Ранее Анна Седокова похвасталась подаренным огромным букетом красных роз.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.06
-0.08 77.91
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
Лавров: Пандемия положила конец идее о триумфе западной модели развития
7:50
В Татарстане мужчину расчленили в гаражном кооперативе
7:45
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 мая
7:30
Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
7:27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
7:20
Как отвадить охотниц от своего мужчины? — ТОП-3 совета на все времена

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок