Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам
Многодетная мать продемонстрировала великолепный пресс на животе.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила поклонникам в Instagram на вопрос о том, в каком весе она чувствует себя комфортно, и побаловала их стильным черно-белым фото. На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы. При этом на бедрах артистки едва держатся джинсы, а упругий пресс на животе может стать предметом зависти для многих.
«Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так, и плюс десять. Все зависит от джинсов, в которые я хочу сегодня влезть», — подписала она фото в Сторис.
37-летняя уроженка Украины от разных браков родила двоих дочерей и сына. Помимо музыкальной карьеры, Анна также снялась в ряде фильмов. Ранее Анна Седокова похвасталась подаренным огромным букетом красных роз.
Читайте также
87%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?