Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила поклонникам в Instagram на вопрос о том, в каком весе она чувствует себя комфортно, и побаловала их стильным черно-белым фото. На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы. При этом на бедрах артистки едва держатся джинсы, а упругий пресс на животе может стать предметом зависти для многих.

«Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так, и плюс десять. Все зависит от джинсов, в которые я хочу сегодня влезть», — подписала она фото в Сторис.

Instagram @annasedokova

37-летняя уроженка Украины от разных браков родила двоих дочерей и сына. Помимо музыкальной карьеры, Анна также снялась в ряде фильмов. Ранее Анна Седокова похвасталась подаренным огромным букетом красных роз.