Певица посетовала, что раньше получала цветы к премьерам песен, а теперь к выходу новой модели костюмов под ее брендом.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова похвасталась подписчикам в Instagram подаренным огромным букетом красных роз. Сколько в нем цветов, и кто побаловал певицу таким презентом, неизвестно, но подношение было настолько велико, что заняло большую часть кадра. Розы составляли вместе гигантский шар, за которым стояла сама звезда в ярко-зеленом спортивном костюме.

«Раньше меня поздравляли с выходом новой песни, сейчас с выходом нового костюма и абсолютным рекордом продаж», — написала Седокова.

Instagram @annasedokova

Поклонники восхитились и цветами и красотой девушки.

«Шикарный букет, такой же, как и вы»

«Ого, какие губки на фоне роз!» — писали фолловеры.

Были, правда, и те, кто увидел в откровении звезды повод для шуток.

«Я прочитала — с выходом на пенсию», — юморили некоторые подписчики.

Между тем, и без язвительных комментариев сейчас звезде приходится несладко. Как писал ранее 5-tv.ru, Анна Седокова четыре месяца не может увидеть дочь из-за ограничений в связи с COVID-19.

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