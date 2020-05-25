Вот это да! Кто подарил Седоковой гигантский букет роз, не уместившийся в кадре?
Певица посетовала, что раньше получала цветы к премьерам песен, а теперь к выходу новой модели костюмов под ее брендом.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Анна Седокова похвасталась подписчикам в Instagram подаренным огромным букетом красных роз. Сколько в нем цветов, и кто побаловал певицу таким презентом, неизвестно, но подношение было настолько велико, что заняло большую часть кадра. Розы составляли вместе гигантский шар, за которым стояла сама звезда в ярко-зеленом спортивном костюме.
«Раньше меня поздравляли с выходом новой песни, сейчас с выходом нового костюма и абсолютным рекордом продаж», — написала Седокова.
Поклонники восхитились и цветами и красотой девушки.
«Шикарный букет, такой же, как и вы»
«Ого, какие губки на фоне роз!» — писали фолловеры.
Были, правда, и те, кто увидел в откровении звезды повод для шуток.
«Я прочитала — с выходом на пенсию», — юморили некоторые подписчики.
Между тем, и без язвительных комментариев сейчас звезде приходится несладко. Как писал ранее 5-tv.ru, Анна Седокова четыре месяца не может увидеть дочь из-за ограничений в связи с COVID-19.
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