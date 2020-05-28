Дочь Эммануила Виторгана приревновала отца к младшей сестре

Игру Эммануила Виторгана с дочерью прервала ее старшая сестра. Этот забавный момент актер опубликовал на своей странице в Instagram. На видео народный артист держит на руках восьмимесячную наследницу Клару. Малышка сует ему ручку в рот и хватает за нос. Как видно, общение с ребенком доставляет отцу большое удовольствие.

Вскоре взгляд отца притягивает двухгодовалая дочь Этель. Девочка начинает громко разговаривать и расхаживать по комнате. Вероятно, ей не очень нравится, что все внимание родителя достается младшенькой. Как написал Виторган, подобные ситуации происходят между ними постоянно.

Instagram @emmanuil_vitorgan

«Кларочка каждый раз, видя папу, так радуется и тянется к нему. В это время сразу и Этель пытается обратить на себя внимание… Как вы думаете, это ревность?» — спросил подписчиков счастливый отец.

Опытные родители в комментариях подтвердили предположения актера и успокоили его: такое случается в каждой многодетной семье.

«У меня трое уже взрослые, и все равно ревнуют. Это классно, значит, любят»;

«Ревность! Присутствует везде и всегда, даже у детей. Такова жизнь»;

«Этелька, безусловно, ревнует и старается обратить внимание на себя. Какое это счастье, что они у вас есть», — ответили подписчики.

Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, у 80-летнего Эммануила Виторгана есть еще одна дочь Ксения от первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой. Известно, что у нее напряженные отношения с отцом. Ксении 54 года, а нанешней супруге актера — Ирине Млодик 58 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео смешного происшествия в семье Виторгана: качели с женой и двумя детьми неожиданно рухнули на землю.