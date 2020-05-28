Дочь Эммануила Виторгана приревновала отца к младшей сестре
Во время игры с Кларой народный артист отметил, что Этель пытается обратить на себя внимание.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Игру Эммануила Виторгана с дочерью прервала ее старшая сестра. Этот забавный момент актер опубликовал на своей странице в Instagram. На видео народный артист держит на руках восьмимесячную наследницу Клару. Малышка сует ему ручку в рот и хватает за нос. Как видно, общение с ребенком доставляет отцу большое удовольствие.
Вскоре взгляд отца притягивает двухгодовалая дочь Этель. Девочка начинает громко разговаривать и расхаживать по комнате. Вероятно, ей не очень нравится, что все внимание родителя достается младшенькой. Как написал Виторган, подобные ситуации происходят между ними постоянно.
«Кларочка каждый раз, видя папу, так радуется и тянется к нему. В это время сразу и Этель пытается обратить на себя внимание… Как вы думаете, это ревность?» — спросил подписчиков счастливый отец.
Опытные родители в комментариях подтвердили предположения актера и успокоили его: такое случается в каждой многодетной семье.
«У меня трое уже взрослые, и все равно ревнуют. Это классно, значит, любят»;
«Ревность! Присутствует везде и всегда, даже у детей. Такова жизнь»;
«Этелька, безусловно, ревнует и старается обратить внимание на себя. Какое это счастье, что они у вас есть», — ответили подписчики.
Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, у 80-летнего Эммануила Виторгана есть еще одна дочь Ксения от первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой. Известно, что у нее напряженные отношения с отцом. Ксении 54 года, а нанешней супруге актера — Ирине Млодик 58 лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео смешного происшествия в семье Виторгана: качели с женой и двумя детьми неожиданно рухнули на землю.
Читайте также
55%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?