Курьез случился в семье Эммануила Виторгана. Время в самоизоляции артист проводит с женой Ириной и детьми. Его близкие и стали главными героями ролика, которым актер поделился с поклонниками в Instagram.

На видео царит идиллия: 80-летний глава семейства занимается на беговой дорожке, а его супруга с малышами задумчиво качается на подвесных качелях. Периодически она ласково поглаживает по головке кого-нибудь из малюток. Но, как писал классик, если на сцене висит ружье, оно должно выстрелить. В этой домашней зарисовке его роль выполняли качели: в самом финале видео они не выдержали веса Ирины с парой ребятишек и рухнули. Жена Виторгана успела перед падением спросить детей: «Здорово?».

«Не беспокойтесь, все хорошо! Насмеялись…! Смотреть до конца…» — успокоил фанатов актер.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Поклонники пары распереживались, но отнеслись с юмором к этому происшествию.

«Прям сердце замерло! Хорошо, что не ушиблись»

«Мои ж вы золотые»

«Неожиданно, мама всех удержала»

«Нужно было бы еще Эммочку посадить!» — ерничали подписчики.

Эммануил и Ирина женаты 18 лет. Они воспитывают маленьких дочерей, которые появились в их семье благодаря суррогатному материнству. Этель — старшая девочка, родилась 26 февраля 2018 года, младшая — Клара — 28 августа 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Эммануила Виторгана «наколдовала» корону в фотошопе.