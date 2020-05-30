Король эстрады начал распродавать свой знаменитый гардероб. Неужели Филиппа Киркорова подкосил кризис? Правда ли, что Александр Серов вынужден распрощаться с коллекцией автомобилей? Кто из знаменитостей избавляется от зарубежной недвижимости? И сколько звезды зарабатывают на видеопоздравлениях? Только в программе «Светская Хроника».

Во времена пандемии шоу-бизнесу не до шика. Концертов и гастролей нет, следовательно, нет и доходов. Российские знаменитости ищут, от чего отказаться и на чем заработать. Главный модник страны Филипп Киркоров выставил на продажу часть своих шикарных нарядов. Гардероб знаменитости насчитывает более 900 тысяч единиц одежды.

Филипп Киркоров: «Наконец-таки я разгребаю свой гардероб. И представляешь, оказывается я из столького вырос уже. И такие классные вещи фирменные».

Секонд-хенд от поп-короля продается дистанционно в онлайн-бутике. Футболки с киркоровского плеча можно купить за три тысячи рублей, рубахи — за семь тысяч.

Киркоров: «Все фирменные вещи сейчас пойдут в народ. Ждут ваших денежек».

В ассортименте есть также брюки, пиджаки, куртки. Больше всего обуви. Средняя стоимость от 17 до 23 тысяч рублей. Самый дорогой лот — кожаная куртка с вышивкой в виде тигра и дракона за 117 000 рублей. Все брендовое и почти новое.

«Больше одного раза мне нельзя. За мной же следят. Надел второй раз — скажут, нечего надеть», — поделился Киркоров в интервью программе «Светская Хроника».

Правда, одежда Филиппа Бедросовича подойдет далеко не всем. У певца нестандартные размеры. Рост под два метра, 44 размер обуви.

Часть вырученных с распродажи средств поп-король обещает отдать на благотворительность, а остальное потратить на покупку новых нарядов.

Александр Серов уже подумывает над тем, чтобы начать продавать автомобили из собственной коллекции за полцены. В его гараже десяток машин класса люкс. Неужели певца так подкосил кризис?

Александр Серов: «Естественно, что денег нет, потому что нет работы. Наверно, пару тачек отдам и желания нет. Эти камеры задолбали, которые стоят на улице, снимают, штрафы».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, некогда собиравшие стадионы, тоже сидят без денег. Сейчас супруги пытаются продать недостроенный спорткомплекс в Подмосковье за 129 миллионов рублей.

СМИ пишут: юмористка Елена Воробей выставила на продажу свой дом в Черногории. Известный художник Никас Сафронов продает всю недвижимость в Турции.

Никас Сафронов, художник: «Начались проблемы, люди перестали покупать там, цены стали падать. У меня там много недвижимости, я продал часть квартир. К сожалению, за бесценок. Покупал за 120 тысяч долларов, евро даже. А сейчас продавал по 20, 30, 40, 50. Осталось три квартиры, четыре даже. Я хочу продать».

У Анастасии Стоцкой — двойной кризис. Без работы она и ее супруг-ресторатор. И чтобы прокормить семью с двумя детьми, она продает свою машину за полтора миллиона и золотые часы чуть больше одного миллиона рублей.

Известный дизайнер украшений говорит, что подушка безопасности у многих звезд есть — в виде драгоценностей.

Влад Торхов, дизайнер украшений: «Если, скажем, это новодельное украшение, то есть последних 20 лет, то они уходят с дисконтом, в лучшем случае 40% от первоначальной стоимости».

Пока некоторые из звезд пытаются сбыть за хорошую цену все лишнее, другие уже нашли новый источник дохода. 66-летняя Любовь Успенская объявила: она готова за деньги записывать видеопоздравления.

«Я с радостью запишу для вас видеопоздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции», — написала певица на свое странице в социальной сети.

В своем начинании певица оказалась не одинока. Лена Ленина берет пять тысяч: «Я — Лена Ленина, с огромным удовольствием поздравлю вас, ваших друзей, близких, родных и товарищей с каким-нибудь праздником».

Прохор Шаляпин поприветствует поклонников за четыре тысячи рублей. А его бывшая невеста Анна Калашникова за шесть с половиной.

Калашникова: «У меня было уже несколько заказов. Не могу сказать, что их очень много, но даже очень приятно, что востребована».

Сын знаменитого «есаула» Родион Газманов за видеопривет берет скромно три тысячи рублей. Самое дорогое поздравление у короля шансона Михаила Шафутинского — 200 тысяч рублей.

Звезда 90-х Наталья Штурм придумала другой способ заработать. Певица запустила бизнеспроект для пьющих поклонников. Она предложила свои услуги в качестве собутыльника и собеседника. Такой вид развлечения обойдется клиенту в 20 тысяч рублей за два часа.

Штурм: «Пейте, на здоровье. Раз вам делать больше нечего. Вот ваши и наши плоды».

Маргарита Суханкина тоже освоила новую профессию, сидя дома. Певица вяжет свитеры: «Могу вязать, могу преподавать, могу параллельно с этим песни петь».

Бывшая солистка «Миража» пока вяжет для своих близких. Первое изделие из шерсти предназначено сыну. Однако Маргарита не исключает, что полезное умение может стать в непростые времена и дополнительным заработком.