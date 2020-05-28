Михаил Ефремов назвал артистов во время пандемии «дармоедами»

Актер Михаил Ефремов признал в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что люди его профессии оказались в пандемию коронавируса в плачевном положении. По его словам, их запросто можно назвать дармоедами, как это сделал ранее главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов. Обвинять в чем-либо острого на язык тренера он отказался.

«[Пандемия] не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет! У футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб. А нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — заявил Ефремов.

Тема безденежья артистов в последнее время активно обсуждается в сети представителями творческих профессий. Завязалась дискуссия с реплики о бедственном положении творцов со стороны Тарзана. Ему вторил Иосиф Пригожин, заявивший, что даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня осталась без доходов. Высмеял чаяния продюсера и стриптизера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Как писал 5-tv.ru, дальше в перепалку знаменитостей стали встревать и другие артисты: Прохор Шаляпин, Григорий Лепс, Юрий Лоза и даже Лев Лещенко.