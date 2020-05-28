Михаил Ефремов назвал артистов во время пандемии «дармоедами»

|
Алина Потёмкина
38

Актер признал, что даже футболисты сегодня могут зарабатывать при пустых трибунах, а артисты без зрителя не выживут.

Михаил Ефремов назвал артистов во время пандемии «дармоедами»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актер Михаил Ефремов признал в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что люди его профессии оказались в пандемию коронавируса в плачевном положении. По его словам, их запросто можно назвать дармоедами, как это сделал ранее главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов. Обвинять в чем-либо острого на язык тренера он отказался.

«[Пандемия] не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет! У футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб. А нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — заявил Ефремов.

Тема безденежья артистов в последнее время активно обсуждается в сети представителями творческих профессий. Завязалась дискуссия с реплики о бедственном положении творцов со стороны Тарзана. Ему вторил Иосиф Пригожин, заявивший, что даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня осталась без доходов. Высмеял чаяния продюсера и стриптизера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Как писал 5-tv.ru, дальше в перепалку знаменитостей стали встревать и другие артисты: Прохор Шаляпин, Григорий Лепс, Юрий Лоза и даже Лев Лещенко.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.10
0.04 78.26
0.35
Меркурий переходит в знак Рака: что нас ждет этим летом

Последние новости

18:35
Исполнители ролей Жади и Лукаса из «Клона» встретились на празднике их сына
18:26
Власти Петербурга назвали даты смягчения ограничений из-за COVID-19
18:12
Миннеаполис в огне: массовые протесты после смерти афроамериканца переросли в апокалипсис
18:00
Стас Костюшкин в деталях рассказал, как пережил сексуальное насилие в детстве
17:50
Аглая Тарасова снялась в «постельной» фотосессии с котом
17:36
Холод или жара? Как погода влияет на распространение коронавируса— отвечает врач

Сейчас читают

Меркурий переходит в знак Рака: что нас ждет этим летом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок