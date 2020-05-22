Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, возмущен, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам и не заботится об артистах. В интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro муж Наташи Королевой пожаловался, что режим самоизоляции лишил его средств к существованию: пришлось закрыть единственный бизнес.

Глушко арендовал помещение в центре Москвы под собственный фитнес-центр, но вынужден был расторгнуть договор и перевезти оборудование к себе на дачу. Его супруга в отсутствие выступлений тоже оказалась в трудном финансовом положении.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — цитирует издание Сергея Глушко.

По словам Тарзана, он и его жена будут в числе последних, кого «подключат к жизни» после пандемии, поскольку их деятельность сопряжена с массовым собранием людей.

«Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева занялась в самоизоляции самогоноварением.

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