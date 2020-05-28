Исполнители ролей Жади и Лукаса из «Клона» встретились на празднике их сына

День рождения совместного сына Пьетро на время сблизило бывших супругов Джованну Антонелли и Мурилу Бенисиу. Исполнители главных ролей в самом успешном бразильском телесериале «Клон» отпраздновали 15-летие наследника в домашней обстановке. Об этом сообщает бразильское издание Purepeople.

Ради такого события звезды нарушили режим самоизоляции и собрались в доме Антонелли. На семейной вечеринке присутствовали и другие дети актеров: девятилетние близнецы София и Антония — плод любви Джованны и ее нынешнего возлюбленного, режиссера Леонардо Ногейра, а также 23-летний Антонио — сын Бенисиу от первого брака с актрисой Алессандрой Негрини.

Специально для Пьетро родители заказали оригинальный торт в виде скейтборда, баллончика с краской и куска стены с граффити. В этой композиции они отразили основные увлечения сына. Снимок сладости Антонелли показала на своей странице в Instagram. К этому она приписала слова любви, посвященные имениннику.

Instagram @giovannaantonelli

Многие поклонники «Клона» одобрили столь зрелые отношения звезд и организованный ими праздник для сына. Другие, напротив, посчитали, что подвергать риску друг друга в период пандемии ради веселья было опрометчиво со стороны участников торжества.

«Клон» — мелодрама из 250 серий, первая из которых вышла на экраны в 2000 году. Сериал завоевал популярность во всем мире. После съемок Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу объявили о своем романе, чем несказанно порадовали многочисленных поклонников. 24 мая 2005 года у пары родился сын, но вскоре после этого артисты расстались.

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