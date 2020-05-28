Исполнители ролей Жади и Лукаса из «Клона» встретились на празднике их сына

|
Валентин Черников
81

Разведенные Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу отпраздновали 15-летние наследника.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Кадр из сериала "Клон"; Instagram @giovannaantonelli, @murilobeniciooficial

День рождения совместного сына Пьетро на время сблизило бывших супругов Джованну Антонелли и Мурилу Бенисиу. Исполнители главных ролей в самом успешном бразильском телесериале «Клон» отпраздновали 15-летие наследника в домашней обстановке. Об этом сообщает бразильское издание Purepeople.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hoje é aniversário de 15 anos do Pietro, filho de Giovanna Antonelli com Murilo Benício.....e teve parabéns em família!!!

Публикация от  Famosando (@sitefamosando)

Ради такого события звезды нарушили режим самоизоляции и собрались в доме Антонелли. На семейной вечеринке присутствовали и другие дети актеров: девятилетние близнецы София и Антония — плод любви Джованны и ее нынешнего возлюбленного, режиссера Леонардо Ногейра, а также 23-летний Антонио — сын Бенисиу от первого брака с актрисой Алессандрой Негрини.

Специально для Пьетро родители заказали оригинальный торт в виде скейтборда, баллончика с краской и куска стены с граффити. В этой композиции они отразили основные увлечения сына. Снимок сладости Антонелли показала на своей странице в Instagram. К этому она приписала слова любви, посвященные имениннику.

Instagram @giovannaantonelli

Многие поклонники «Клона» одобрили столь зрелые отношения звезд и организованный ими праздник для сына. Другие, напротив, посчитали, что подвергать риску друг друга в период пандемии ради веселья было опрометчиво со стороны участников торжества.

«Клон» — мелодрама из 250 серий, первая из которых вышла на экраны в 2000 году. Сериал завоевал популярность во всем мире. После съемок Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу объявили о своем романе, чем несказанно порадовали многочисленных поклонников. 24 мая 2005 года у пары родился сын, но вскоре после этого артисты расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса российского кино и сериалов Евгения Лоза объявила о разводе с коллегой по цеху Антоном Батыревым.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.10
0.04 78.26
0.35
Меркурий переходит в знак Рака: что нас ждет этим летом

Последние новости

19:58
У бизнесмена украли рукописный дневник Пушкина за 75 миллионов рублей
19:46
Врач рассказал, как обезопасить себя при походе в салон красоты
19:38
Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок
19:29
ТОП-5 вещей, которые категорически нельзя делать, если муж изменяет
19:21
«Хозяюшка растет»: Безруков показал, как жена с дочкой готовят котлеты
19:11
Церемония вручения телепремии ТЭФИ перенесена на май 2021 года

Сейчас читают

Стас Костюшкин в деталях рассказал, как пережил сексуальное насилие в детстве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок