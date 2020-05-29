Граффити с Бродским: грамотный пиар-ход бизнесмена или творческий порыв?

В Петербурге появились сувенирные футболки — называются «Бродский». Хотя на ней нет ни портрета, ни цитаты из произведения — лишь широкие мазки краски. Фреска-фотография, которая появилась на заборе напротив дома-музея поэта на один день и была закрашена начала жить своей жизнью.

Но тут же вскрылась и другая сторона медали. Урбан-фреска даже не граффити – утверждают искусствоведы, а банальная печать на принтере, создать которую можно за несколько секунд. И место выбрано не случайно - художник заранее знал, какой будет исход и хотел пропиариться на имени поэта.

В то же время к однотонной стене молодые люди выходят на поэтическую вахту. Получается, зацепила струны души арт-выходка художника? Или это пиар-акция бизнесмена? Разбиралась Марина Кравцова.