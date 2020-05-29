Трамп VS Twitter: президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей. Текст документа пока не опубликован, но по сути он развязывает руки властям, чтобы вмешиваться в работу месенджеров.

Поводом для указа стал недавний скандал с Twitter, которым активно пользуется американский президент. Два дня назад в соцсети появились сообщения Трампа, отмеченные знаком, который предупреждает пользователей о недостоверной информации. Главу Белого Дома инцидент привел в бешенство. Он заявил, что соцсети душат свободу слова, и даже пригрозил закрыть Twitter.

После подписания указа о регулировании, журналисты поинтересовались у президента не хочет ли он удалить свои аккаунты. В ответ Трамп обвинил прессу в фальши, и заявил, что останется онлайн.

«Если бы вы делали правдивые новости, я бы немедленно бы удалился из соцсетей. Но в этой стране честной прессы нет. Я бы с удовольствием удалил свой аккаунт в Twitter, но он позволяет мне общаться с большой аудиторией напрямую», — подчеркнул Трамп.

В случае дальнейшего преследования со стороны американских властей у Twitter есть альтернатива. Министерство экономики Германиии предложило штаб-квартире компании переехать в Европу.