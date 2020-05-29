Трамп VS Twitter: президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что СМИ фальшивые, а соцсети душат свободу слова.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей. Текст документа пока не опубликован, но по сути он развязывает руки властям, чтобы вмешиваться в работу месенджеров.
Поводом для указа стал недавний скандал с Twitter, которым активно пользуется американский президент. Два дня назад в соцсети появились сообщения Трампа, отмеченные знаком, который предупреждает пользователей о недостоверной информации. Главу Белого Дома инцидент привел в бешенство. Он заявил, что соцсети душат свободу слова, и даже пригрозил закрыть Twitter.
После подписания указа о регулировании, журналисты поинтересовались у президента не хочет ли он удалить свои аккаунты. В ответ Трамп обвинил прессу в фальши, и заявил, что останется онлайн.
«Если бы вы делали правдивые новости, я бы немедленно бы удалился из соцсетей. Но в этой стране честной прессы нет. Я бы с удовольствием удалил свой аккаунт в Twitter, но он позволяет мне общаться с большой аудиторией напрямую», — подчеркнул Трамп.
В случае дальнейшего преследования со стороны американских властей у Twitter есть альтернатива. Министерство экономики Германиии предложило штаб-квартире компании переехать в Европу.
Читайте также
41%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?