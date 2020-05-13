Ведущий научный сотрудник Сеченовского университета Людмила Ганушкина в интервью 5-tv.ru рассказала о возможности инфицирования коронавирусом через насекомых. По словам доктора биологических наук, чтобы стать патогенным для человека любой внеклеточный агент должен пройти определенный цикл развития в теле комара или мухи.

Энтомолог утверждает, что COVID-19 не тот тип вируса, который может преодолеть подобный длительный процесс.

«Данных пока нет. Но, этот вирус — нет, я думаю, нет. Потому что вирус должен пройти… Обычно когда он попадает в насекомое, в того же комара, определенный цикл развития. Эти арбовирусные инфекции… Когда поступает кровь с вирусом, а потом она должна вернуться в слюнные железы уже в таком виде, чтобы он был заразным для человека. Но, это достаточно длительный процесс. Поэтому нет. Если он даже в комара попадет, то стать патогенным для человека через какое-то время, я думаю, это не тот вирус. У меня нет данных», — сказала Людмила Ганушкина.

Ученый утверждает, что инфицирование коронавирусом через кровь после укуса насекомых исключено. Людмила Ганушкина отметила, что COVID-19 передается только воздушно-капельным путем. Помимо прочего, новый внеклеточный агент способен проникать в организм человека с предметов через слизистую оболочку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования коронавирусом.