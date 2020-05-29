За сутки в России от коронавируса излечились 8 264 человека
Число выписанных пациентов с СОVID-19 за сутки в Москве уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания.
Фото: Известия / Павел Бедняков
За последние сутки в России от коронавируса выздоровели 8 264 человека. Выявлено 8 572 новых случая инфицирования в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. 232 человека скончались. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
По словам ведущего вирусолога России Анатолия Альштейна, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.
Методика учета инфицирования, выполненная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показала — в Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности в мире. По данным Оперативного штаба, число выписанных из столичных больниц уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания. Всего в столице за день было зафиксировано 2332 новых случая заболевания коронавирусом, а за сутки выписали 3473 заболевших.
Статистика по регионам:
Москва — 2 332
Московская область — 773
Санкт-Петербург — 369
Нижегородская область — 281
Свердловская область — 230
Ростовская область — 141
Челябинская область — 141
Красноярский край — 138
Волгоградская область — 133
Республика Дагестан — 125
Тульская область — 112
Брянская область — 110
Ханты-Мансийский АО — 105
Воронежская область — 104
Новосибирская область — 103
Архангельская область — 101
Саратовская область — 94
Калужская область — 91
Смоленская область — 91
Пензенская область — 89
Ярославская область — 84
Республика Башкортостан — 84
Чувашская Республика — 83
Ставропольский край — 82
Республика Саха (Якутия) — 82
Белгородская область — 81
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Краснодарский край — 80
Рязанская область — 75
Ульяновская область — 75
Алтайский край — 75
Тамбовская область — 73
Новгородская область — 73
Липецкая область — 70
Хабаровский край — 69
Ивановская область — 68
Республика Тыва — 66
Орловская область — 65
Курская область — 64
Мурманская область — 60
Иркутская область — 60
Владимирская область — 59
Приморский край — 57
Карачаево-Черкесская Республика — 56
Кировская область — 56
Оренбургская область — 54
Ленинградская область — 53
Республика Татарстан — 53
Псковская область — 52
Республика Северная Осетия — 51
Самарская область — 48
Пермский край — 47
Республика Бурятия — 47
Республика Марий Эл — 46
Республика Ингушетия — 45
Республика Мордовия — 44
Омская область — 42
Тверская область — 41
Астраханская область — 40
Костромская область — 35
Камчатский край — 34
Калининградская область — 33
Республика Хакасия — 32
Ямало-Ненецкий АО — 31
Забайкальский край — 28
Амурская область — 28
Вологодская область — 27
Республика Калмыкия — 26
Республика Коми — 24
Томская область — 23
Удмуртская Республика — 22
Кемеровская область — 20
Чеченская Республика — 18
Тюменская область — 18
Сахалинская область — 14
Республика Карелия — 11
Республика Адыгея — 11
Магаданская область — 8
Еврейская АО — 7
Чукотский АО — 7
Республика Крым — 6
Курганская область — 3
Ненецкий АО — 1
Республика Алтай — 1
Всего в настоящий момент в России выявлено 387 623 случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 пациентов.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач Александр Мясников считает — в перспективе коронавирус не способен нанести большого ущерба, если не произойдут его мутации. По словам медика, COVID-19 «насосался нашей крови и отвалился».
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