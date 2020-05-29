За сутки в России от коронавируса излечились 8 264 человека

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Ниса Мурзанаева
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Число выписанных пациентов с СОVID-19 за сутки в Москве уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 264 человека

Фото: Известия / Павел Бедняков

За последние сутки в России от коронавируса выздоровели 8 264 человека. Выявлено 8 572 новых случая инфицирования в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. 232 человека скончались. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По словам ведущего вирусолога России Анатолия Альштейна, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.

Методика учета инфицирования, выполненная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показала — в Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности в мире. По данным Оперативного штаба, число выписанных из столичных больниц уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания. Всего в столице за день было зафиксировано 2332 новых случая заболевания коронавирусом, а за сутки выписали 3473 заболевших.

Статистика по регионам:

:small_orange_diamond: Москва — 2 332
:small_orange_diamond: Московская область — 773
:small_orange_diamond: Санкт-Петербург — 369
:small_orange_diamond: Нижегородская область — 281
:small_orange_diamond: Свердловская область — 230
:small_orange_diamond: Ростовская область — 141
:small_orange_diamond: Челябинская область — 141
:small_orange_diamond: Красноярский край — 138
:small_orange_diamond: Волгоградская область — 133
:small_orange_diamond: Республика Дагестан — 125
:small_orange_diamond: Тульская область — 112
:small_orange_diamond: Брянская область — 110
:small_orange_diamond: Ханты-Мансийский АО — 105
:small_orange_diamond: Воронежская область — 104
:small_orange_diamond: Новосибирская область — 103
:small_orange_diamond: Архангельская область — 101
:small_orange_diamond: Саратовская область — 94
:small_orange_diamond: Калужская область — 91
:small_orange_diamond: Смоленская область — 91
:small_orange_diamond: Пензенская область — 89
:small_orange_diamond: Ярославская область — 84
:small_orange_diamond: Республика Башкортостан — 84
:small_orange_diamond: Чувашская Республика — 83
:small_orange_diamond: Ставропольский край — 82
:small_orange_diamond: Республика Саха (Якутия) — 82
:small_orange_diamond: Белгородская область — 81
:small_orange_diamond: Кабардино-Балкарская Республика — 81
:small_orange_diamond: Краснодарский край — 80
:small_orange_diamond: Рязанская область — 75
:small_orange_diamond: Ульяновская область — 75
:small_orange_diamond: Алтайский край — 75
:small_orange_diamond: Тамбовская область — 73
:small_orange_diamond: Новгородская область — 73
:small_orange_diamond: Липецкая область — 70
:small_orange_diamond: Хабаровский край — 69
:small_orange_diamond: Ивановская область — 68
:small_orange_diamond: Республика Тыва — 66
:small_orange_diamond: Орловская область — 65
:small_orange_diamond: Курская область — 64
:small_orange_diamond: Мурманская область — 60
:small_orange_diamond: Иркутская область — 60
:small_orange_diamond: Владимирская область — 59
:small_orange_diamond: Приморский край — 57
:small_orange_diamond: Карачаево-Черкесская Республика — 56
:small_orange_diamond: Кировская область — 56
:small_orange_diamond: Оренбургская область — 54
:small_orange_diamond: Ленинградская область — 53
:small_orange_diamond: Республика Татарстан — 53
:small_orange_diamond: Псковская область — 52
:small_orange_diamond: Республика Северная Осетия — 51
:small_orange_diamond: Самарская область — 48
:small_orange_diamond: Пермский край — 47
:small_orange_diamond: Республика Бурятия — 47
:small_orange_diamond: Республика Марий Эл — 46
:small_orange_diamond: Республика Ингушетия — 45
:small_orange_diamond: Республика Мордовия — 44
:small_orange_diamond: Омская область — 42
:small_orange_diamond: Тверская область — 41
:small_orange_diamond: Астраханская область — 40
:small_orange_diamond: Костромская область — 35
:small_orange_diamond: Камчатский край — 34
:small_orange_diamond: Калининградская область — 33
:small_orange_diamond: Республика Хакасия — 32
:small_orange_diamond: Ямало-Ненецкий АО — 31
:small_orange_diamond: Забайкальский край — 28
:small_orange_diamond: Амурская область — 28
:small_orange_diamond: Вологодская область — 27
:small_orange_diamond: Республика Калмыкия — 26
:small_orange_diamond: Республика Коми — 24
:small_orange_diamond: Томская область — 23
:small_orange_diamond: Удмуртская Республика — 22
:small_orange_diamond: Кемеровская область — 20
:small_orange_diamond: Чеченская Республика — 18
:small_orange_diamond: Тюменская область — 18
:small_orange_diamond: Сахалинская область — 14
:small_orange_diamond: Республика Карелия — 11
:small_orange_diamond: Республика Адыгея — 11
:small_orange_diamond: Магаданская область — 8
:small_orange_diamond: Еврейская АО — 7
:small_orange_diamond: Чукотский АО — 7
:small_orange_diamond: Республика Крым — 6
:small_orange_diamond: Курганская область — 3
:small_orange_diamond: Ненецкий АО — 1
:small_orange_diamond: Республика Алтай — 1

Всего в настоящий момент в России выявлено 387 623 случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 пациентов.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что врач Александр Мясников считает — в перспективе коронавирус не способен нанести большого ущерба, если не произойдут его мутации. По словам медика, COVID-19 «насосался нашей крови и отвалился».

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