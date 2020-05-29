«Все, выдохся»: доктор Мясников об ослаблении коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в перспективе коронавирус не способен нанести большого ущерба, если не произойдут его мутации. Об этом медик рассказал в своем Telegram-канале.

По словам доктора, после заражения человеческий организм пропускает COVID-19 через иммунную систему, делая его слабее.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы, и, борясь с ними, теряет свою силу. То есть каждый раз попадая в организм, дальше идет немного ослабленный», — утверждает Александр Мясников.

Врач отметил важность введенных на территории РФ ограничительных мер. По его мнению, режим самоизоляции помогает пережить эпидемию с минимальными потерями.

Мясников отметил, что эффективность ограничительных мер уже очевидна — в стране регистрируется спад волны инфицирования, а подавляющее число случаев протекает бессимптомно.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — добавил медик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Мясников рассказал, как считать инфицированных COVID-19.

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