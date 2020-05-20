Ситуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато, заявил ведущий вирусолог Анатолий Альштейн в эфире передачи на NSC.fm.

По словам доктора медицинских наук, главным доказательством его предположений является показатель ежедневного прироста пациентов с неутешительным диагнозом. А он с начала мая 2020 года остается на одном и том же уровне.

«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. <…> В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже», — пояснил эксперт.

Говоря о сегодняшней статистике, Альштейн обратил особое внимание граждан, что снизилось именно количество регистрируемых случаев инфицирования коронавирусом, а не число проводимых тестов, как многие предполагают.

«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», — отметил доктор медицинских наук, тем самым успокоив население.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в России диагноз COVID-19 был поставлен 308 705 пациентам. При этом количество проведенных тестов на наличие инфекции уже переступило за отметку в 7,5 миллиона.

По состоянию на тот же период, успешно излечились от коронавируса 85 392 человека. Также зарегистрировано 2 972 летальных исхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о высокой смертности от COVID-19 в регионе.

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