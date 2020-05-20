По словам эксперта, главный кризис на фоне пандемии миновал.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато, заявил ведущий вирусолог Анатолий Альштейн в эфире передачи на NSC.fm.

По словам доктора медицинских наук, главным доказательством его предположений является показатель ежедневного прироста пациентов с неутешительным диагнозом. А он с начала мая 2020 года остается на одном и том же уровне.

«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. <…> В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже», — пояснил эксперт.

Говоря о сегодняшней статистике, Альштейн обратил особое внимание граждан, что снизилось именно количество регистрируемых случаев инфицирования коронавирусом, а не число проводимых тестов, как многие предполагают.

«Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», — отметил доктор медицинских наук, тем самым успокоив население.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в России диагноз COVID-19 был поставлен 308 705 пациентам. При этом количество проведенных тестов на наличие инфекции уже переступило за отметку в 7,5 миллиона.

По состоянию на тот же период, успешно излечились от коронавируса 85 392 человека. Также зарегистрировано 2 972 летальных исхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о высокой смертности от COVID-19 в регионе.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 мая
Ты не пройдешь! — взбесившаяся женщина не пустила в подъезд соседку без маски
20 мая
После самолечения при СОVID-19 умер сын диктора Светланы Моргуновой
20 мая
Аналитики рассказали о самом популярном развлечении на самоизоляции в Москве
20 мая
Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы
20 мая
Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари
20 мая
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
20 мая
Количество выздоровевших от COVID-19 в РФ впервые превысило число новых случаев
20 мая
Фото: «Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику
20 мая
Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
20 мая
За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19

Читайте также

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.34
-0.05 79.18
0.01
У каждого свой фетиш: Чем одержим в отношениях каждый из знаков зодиака?

Последние новости

20:00
Noize MC, Макс Барских и Дима Билан зажигают на VK Fest 2020
19:50
Россия — абсолютный мировой лидер по тестированию на COVID-19
19:48
Найденным в челябинском лесу правительственным иномаркам нашли применение
19:42
Чудом выживший в лесу Кировской области четырехлетний мальчик доставлен в больницу
19:37
«Апокалипсис уже наступил»: в сети появились «ужасающие» кадры погоды в Москве
19:30
Ты не пройдешь! — взбесившаяся женщина не пустила в подъезд соседку без маски

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок