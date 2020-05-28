«Волшебное» лекарство против COVID-19: Как мошенники наживаются на пандемии?
Аферисты обманывают пожилых людей, предлагая купить прибор, который якобы очищает воздух от любых инфекций.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
Пенсионеры Ленинградской области пострадали от рук мошенников. Пожилым людям предлагают чудо-спасение от коронавируса – прибор, который якобы очищает воздух от любой заразы. И многие верят.
Судя по размахам аферы – деньги из воздуха делает целый штат сотрудников, у компании есть рабочий офис, сайт в интернете и четкие инстукции по тому, как обмануть доверчивых стариков.
И такая эпидемия нездорового бизнеса прокатилась по всей стране. Подробнее смотрите в репортаже корреспондента Алексея Полторанина.
Ранее 5-tv.ru писал, как уберечь себя и близких людей от контакта с злоумышленниками в период пандемии. Об этом рассказали сотрудники Роскачества.
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