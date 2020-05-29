День за три: как изменится расчет пенсионного стажа медиков, работающих с COVID-19
Минтруд разработал меры господдержки по поручению президента Владимира Путина.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Стаж работающих с инфицированными коронавирусом медиков посчитают в текущем году по новой формуле. Об этом сообщил Минтруд.
«Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере», — пояснили в ведомстве.
Соответствующий проект постановления правительства Минтруд подготовил по поручению президента Владимира Путина.
В начале апреля глава государства также поручил установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Врачам полагается ежемесячная надбавка 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи должны получить дополнительные 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч рублей. Все эти стимулирующие выплаты медикам не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).
Как передавал 5-tv.ru, правительство выделит на выплаты медикам более 22 миллиардов рублей.
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