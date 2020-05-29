Как Джастин Бибер оконфузился с русским матом и попал в тренды Рунета

Русское матерное слово на новом фото Джастина Бибера развеселило пользователей Instagram из России. В своем микроблоге певец опубликовал пост, в котором присоединился к кампании в защиту чернокожего населения США после убийства полицейскими Миниаполиса афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент получил широкий общественный резонанс и спровоцировал волну беспорядков в штате Миннесота. С осуждением расизма после этого выступили многие западные звезды, включая Бибера.

«Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизнь черного не имеет значения», — написал исполнитель.

Instagram @justinbieber

Однако серьезный посыл испортило бранное русское междометие на снимке, которым Джастин сопроводил свою мысль. В кадре он сидит на краю бетонной плиты. Перед ним открывается горный пейзаж, а позади на плите огромными буквами баллончиком написано ругательство. Из-за этого Бибер попал в тренды Рунета. Российские поклонники артиста устроили в комментариях под публикацией так называемый гага-чат, где пошутили над неудачным выбором фото.

«Джастин, ну ты и фон выбрал»;

«Я думаю, он хочет нам что-то сказать»;

«И русские сразу активизировались»;

«Без этой надписи фото не было бы таким атмосферным»;

«Ожидание: поднимаешь важную тему, реальность: орава русских, увидевших свой язык», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовые протесты в Миннеаполисе после смерти афроамериканца переросли в апокалипсис.