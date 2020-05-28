Миннеаполис в огне: массовые протесты после смерти афроамериканца переросли в апокалипсис
Разъяренная толпа громит магазины и банкоматы, требуя арестовать полицейских, из-за которых погиб задержанный темнокожий американец.
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Фото, видео: Reuters / Nicholas Pfosi; 5-tv.ru
Массовые беспорядки в американском Миннеаполисе достигли катастрофических масштабов – весь центр города в огне, люди громят магазины и банкоматы. Полиция стягивает к месту дополнительные силы, привлечены даже снайперы. Но протестное движение после смерти афроамериканца уже распространяется на другие города. Разъяренная толпа требует арестовать полицейских, из-за которых погиб задержанный.
Кристина Федорова следит за историей, которая породила мощнейшую волну ненависти. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях убийства афроамериканца полицейскими.
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