Миннеаполис в огне: массовые протесты после смерти афроамериканца переросли в апокалипсис

Массовые беспорядки в американском Миннеаполисе достигли катастрофических масштабов – весь центр города в огне, люди громят магазины и банкоматы. Полиция стягивает к месту дополнительные силы, привлечены даже снайперы. Но протестное движение после смерти афроамериканца уже распространяется на другие города. Разъяренная толпа требует арестовать полицейских, из-за которых погиб задержанный.

Кристина Федорова следит за историей, которая породила мощнейшую волну ненависти. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях убийства афроамериканца полицейскими.