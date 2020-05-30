Фото: Немецкая супермодель Хайди Клум полностью разделась
Знаменитость выложила в сеть серию откровенных снимков.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: Instagram @heidiklum
Немецкая супермодель Хайди Клум на своей странице в Instagram опубликовала порцию крайне откровенных снимков. На черно-белых фото 46-летняя уроженка земли Северный Рейн-Вестфалия позирует абсолютно голой, принимая, по всей видимости, солнечные ванны.
Знаменитость не стала ничего писать в своем посте, поставив лишь сердечко черного цвета. Судя по кадрам, Хайди Клум находится в прекрасной форме. Можно предположить, что режим санитарных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса не пошел ей во вред.
Подписчики модели из ФРГ пришли в восторг от откровенных фотографий своей любимицы. Многочисленные комментарии с комплиментами говорят сами за себя. Несмотря на это, некоторым юзерам поступок Хайди Клум в нелегкое время показался неуместным.
«Какая потрясающая женщина! Во всех отношениях»
«Плохой тон для публичного человека в условиях кризиса»
«Ого! Хайди, ты всегда выглядишь очень сексуально»
«Ничего себе! Вот она — настоящая красота!»
«Чувственно и провокационно!» — восторгаются подписчики Хайди Клум.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хайди Клум раскрыла секрет неувядающей кожи.
Читайте также
41%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?