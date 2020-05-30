Фото: Немецкая супермодель Хайди Клум полностью разделась

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Василий Заика
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Знаменитость выложила в сеть серию откровенных снимков.

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Фото, видео: Instagram @heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум на своей странице в Instagram опубликовала порцию крайне откровенных снимков. На черно-белых фото 46-летняя уроженка земли Северный Рейн-Вестфалия позирует абсолютно голой, принимая, по всей видимости, солнечные ванны.

Знаменитость не стала ничего писать в своем посте, поставив лишь сердечко черного цвета. Судя по кадрам, Хайди Клум находится в прекрасной форме. Можно предположить, что режим санитарных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса не пошел ей во вред.

Подписчики модели из ФРГ пришли в восторг от откровенных фотографий своей любимицы. Многочисленные комментарии с комплиментами говорят сами за себя. Несмотря на это, некоторым юзерам поступок Хайди Клум в нелегкое время показался неуместным.

Instagram @heidiklum

«Какая потрясающая женщина! Во всех отношениях»

«Плохой тон для публичного человека в условиях кризиса»

«Ого! Хайди, ты всегда выглядишь очень сексуально»

«Ничего себе! Вот она — настоящая красота!»

«Чувственно и провокационно!» — восторгаются подписчики Хайди Клум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хайди Клум раскрыла секрет неувядающей кожи.

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