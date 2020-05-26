Хайди Клум раскрыла секрет неувядающей кожи

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Светлана Александрова
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Супермодель призналась, что умывается детским шампунем, который стоит меньше 150 рублей.

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Фото, видео: Instagram @heidiklum; www.globallookpress.com / Ingeborg Kno

Немецко-американская супермодель и актриса Хайди Клум раскрыла секрет своей неувядающей кожи. В интервью женскому журналу ELLE 46-летняя знаменитость призналась, что вместо средства для очистки лица пользуется широко известным во всем мире детским шампунем, стоит который менее двух долларов за флакон 500 миллилитров (то есть меньше 150 рублей).

«Я использую это, чтобы умыть лицо, поскольку он очень нежный и при этом эффективный», — объяснила модель.

Клум также рассказала, что тратит на макияж всего 15 минут в день и наносит на лицо лишь тональный крем, объемную тушь и гель для бровей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хайди Клум не стесняясь своего возраста, выложила в сеть фото, на котором показала, как время изменило ее лицо. Более того, в прошлый уикенд она позировала в своем саду обнаженной вместе с мужем, который моложе ее на 16 лет.

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