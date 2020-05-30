Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня обещает некоторым знакам зодиака конфликты и вспышки раздражения. Кроме того, многих ожидает эмоциональная и сексуальная неудовлетворенность. Из положительных моментов: особая находчивость ума на грани гениальности, и готовность быстро воплощать в жизнь задуманное.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что нужно обратить внимание, куда направить свои силы, а от каких действий лучше воздержаться.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждет положительная неделя. Вас будут сопровождать состояние активности, энергичности, а также романтическое приподнятое настроение. Возможно, вам захочется проявить свое «Я», быть во всем первым и идеальным для окружающих. В целом неделя предвещает вам приятные события.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя принесет наполненность энергией и решительность. Будет полезно уделить время занятиям спортом или другим активным действиям. Этот эмоциональный фон поможет вам разрешить старые проблемы и назревшие вопросы.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ожидает на неделе переменный успех. У вас могут случиться вспышки агрессии, возможны ссоры и конфликты. Вы слишком уверенно идете к цели, если сможете сдержать самообладание, будет легче найти компромисс. Также неделя обещает сильное возбуждение сексуальной сферы.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков прибавится сил и энергии, а также решительности в ведении дел. Вы сможете быстрее и эффективнее выполнить поставленные задачи, так что смело беритесь за новые начинания!

Лев — гороскоп на неделю

Львам на этой неделе полезно заняться творчеством и самовыражением. Также время способствует сближению с противоположным полом. Ваше природное обаяние не позволит вам остаться в одиночестве.

Дева — гороскоп на неделю

Дев ожидает непростая неделя. Будет повышенная конфликтность и раздражительность, а также эмоциональная неудовлетворенность. Вместе они могут создать проблемы в общении. Также успеху в личной жизни может помешать перевозбуждение.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет исключительно позитивной. Можно посвятить ее общению с друзьями, а также мечтам о лучшей жизни. Анализ ваших желаний будет полезен для их самого смелого воплощения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Позитив ждет на неделе и Скорпионов. Вы будете особенно уверены в себе, что поможет вам в осуществлении задуманного. Особое удовлетворение вам принесут занятия спортом и сексом.

Стрелец — гороскоп на неделю

Непросто будет все у Стрельцов. Вас ожидают вспышки гнева и раздражения, трудно будет найти подход к людям. Усилятся гордыня и тщеславие, что помешает в общении с окружающими. Лучше не строить планов и отказаться от принятия важных решений.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов ждет энергичная неделя. Вам будет приятно трудиться ради достижения целей. Все начинания будут удаваться, но строить планы на будущее не стоит. Они могут оказаться нереалистичными или слишком амбициозными.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет позитивной. Вас ждут успехи в творчестве и сильный порыв вдохновения. Воспользуйтесь им, чтобы ярко и полно выразить себя.

Рыбы — гороскоп на неделю

Не самой удачной будет неделя для Рыб. Вы будете растеряны, раздражительны и не удовлетворены. Вам будет сложно понять свои желания и определить, из-за чего вам некомфортно. Не стоит тратить время на решительные действия.

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