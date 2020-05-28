Меркурий переходит в знак Рака: что нас ждет этим летом

Астролог Алена Никольская рассказала, что в течение поздней весны и всего лета (май, июнь, июль, август) транзитный Меркурий будет находиться в знаке зодиака Рак. Она отметила, что люди в этот период становятся более интуитивно чувствительными. Это самое подходящее время для того, чтобы разобраться со своим окружением.

«Мы становимся как будто бы сканерами. Обращайте внимание на то, как другой человек говорит, как двигается. Вам будет легко его „считать“», — сказала эксперт.

Алена Никольская утверждает, что в этот период слова, сказанные рядом с жидкостью, заряжают ее максимально. Она посоветовала не пить и не есть в том случае, если вы находитесь в плохом настроении или кто-то из вашего окружения испытывает негативные чувства. При таком положении вещей вы начнете испытывать недомогание и даже можете заболеть.

Какие люди рождаются с Меркурием в Раке?

Астролог описала психологический портрет человека, рожденного с Меркурием в Раке. Чаще всего это Близнецы, Раки и Львы. Однако, чтобы разобраться наверняка, следует сделать подробную натальную карту.

«Этот человек очень эмоционален, но все держит в себе. Предпочитает иметь душевных друзей. Отношения с ними строит чуть ли не с детского сада. Если вы когда-то вместе прожили эмоциональные моменты, то вам он точно будет верен до конца. Нельзя кричать на людей с Меркурием в Раке. Они могут разрыдаться», — заявила специалист.

Алена Никольская рассказала, что родителям ребенка с Меркурием в Раке следует внимательно следить за тем, как они с ним общаются. Такие дети все переживают болезненно.

«Для ребенка с таким положением крайне важно, чтобы его воспринимали позитивно. Надо всегда его хвалить, одобрять, принимать. Он старается быть всем нужным», — утверждает астролог.

По ее словам, часто люди с Меркурием в Раке становятся весьма состоятельными, так как умеют накапливать капитал. Помимо этого, они успешны в творчестве. Например, в актерском мастерстве. У них лучше других получается вживаться в разные роли.

Люди с таким положением в натальной карте также часто становятся психологами, потому что очень хорошо понимают чувства других. А еще они всегда держат свои обещания. Однако если их обидеть, то они надолго это запомнят.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Никольская рассказала, как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая.