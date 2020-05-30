Дочь Михаила Задорнова заподозрили в романе с актером Игорем Скрипко

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Алиса Старжевская
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Елена заинтриговала пользователей новым постом в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @jzadornova

Дочь известного юмориста Михаила Задорнова Елена опубликовала серию снимков с актером Игорем Скрипко. Она призналась, что забыла поздравить молодого человека с днем рождения и решила исправить ситуацию. В своем профиле в Instagram дочь юмориста выложила их совместные фотографии Игорем с Мальты, на которых молодые люди выглядят счастливыми и даже немного влюбленными.

«Так как я накосячила с не поздравлением Тебя с ДР, вовремя, хочу выставить вот это! Люблю Тебя! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)» — написала дочь юмориста.

Instagram @jzadornova

Елену Задорнову фанаты давно подозревают в романе с Игорем Скрипко. Актер признался, что не хочет много распространяться об их отношениях, так как может «получить» от звездной дочери. Но Игорь отметил, что их с Еленой связывает романтическая дружба. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Это нечто такое особенное. Лена — мой ангел-хранитель, который меня поддерживает», — признавался ранее в беседах с журналистами актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь сатирика Михаила Задорнова сфотографировалась обнаженной и с гитарой.

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